“Es un gran paso”: Trump anunció que la India dejará de comprarle petróleo a Rusia
El anuncio de Trump tiene lugar dos meses después de que este anunciara que los aranceles que le había impuesto a la India aumentarían un 25 por ciento, explicando en ese momento que semejante medida tenía lugar debido a las compras de petróleo crudo que el gobierno de Modi había venido ejecutando.
El presidente Donald Trump afirmó este miércoles en la Casa Blanca que el primer ministro de la India, Narendra Modi, le aseguró que su gobierno dejará de comprar petróleo ruso, en lo que representa una medida que podría resultar determinante en la guerra entre Rusia y Ucrania, al ejercer una fuerte presión sobre el Kremlin. “No estaba contento con que la India estuviera comprando petróleo. Y él me aseguró hoy que no comprarán más petróleo de Rusia. Es un gran paso. Ahora tenemos que lograr que China haga lo mismo”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. Al ser preguntado sobre cuándo se materializaría este cambio, el mandatario republicano señaló que este ocurrirá “en un corto período de tiempo”.
El anuncio de Trump tiene lugar dos meses después de que este anunciara que los aranceles que le había impuesto a la India aumentarían un 25 por ciento, explicando en ese momento que semejante medida tenía lugar debido a las compras de petróleo ruso que el gobierno de Modi había venido ejecutando. Los aranceles contra la India se elevaron de esa forma a un 50 por ciento en total, convirtiéndose así en uno de los países más castigados por la arremetida arancelaria de la administración republicana.
Mundo
Agustina Blanco
Trump llegó a explicar en aquel entonces que las compras de petróleo de Rusia por parte de Nueva Delhi servían para financiar la invasión que el Kremlin estaba llevando a cabo en Ucrania, pidiendo en ese momento a los países de Europa redoblar sus esfuerzos para limitar sus propias adquisiciones del crudo ruso. La medida incrementó las tensiones entre los gobiernos de Trump y Modi, al punto en que este último llegó a reunirse con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladímir Putin, en un gesto que muchos consideraron como un claro desafío al gobierno estadounidense.
Más presión contra Rusia
En respuesta, la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que la adquisición de Tomahawks por parte de Ucrania “llevaría la confrontación a una espiral descendente”. En esa línea, la funcionaria declaró: “Seguimos de cerca la situación y pedimos extrema moderación en este asunto tan delicado, que puede complicar significativamente los esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania. Esperamos que Washington escuche nuestro mensaje”.