Decenas de muertos en enfrentamientos fronterizos entre Afganistán y Pakistán

Publicado por Virginia Martínez 15 de octubre, 2025

Decenas de soldados y civiles murieron en una nueva ronda de enfrentamientos fronterizos este miércoles entre Pakistán y Afganistán, informaron autoridades de ambos países.

La violencia entre los dos vecinos se intensificó la semana pasada tras unas explosiones en Afganistán, dos de ellas en la capital Kabul, que fueron atribuidas a Pakistán, según reportó la AFP.

El gobierno talibán afgano lanzó una ofensiva de represalia en partes de su frontera sur, lo que llevó a Pakistán a responder de igual forma, dijo la agencia.

Islamabad acusa a Afganistán de albergar a milicias encabezadas por el movimiento paramilitar pakistaní Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), algo que Kabul rechaza.

Un nuevo 'brote de violencia'

En el último brote de violencia, el ejército pakistaní acusó a los talibanes afganos de atacar dos importantes puestos fronterizos en el suroeste y noroeste.

Indicó que ambos ataques fueron repelidos y que unos 20 combatientes talibanes murieron en operaciones lanzadas la mañana de este miércoles cerca de la localidad de Spin Boldak, en el lado afgano de la frontera.

"Lamentablemente el ataque fue orquestado a través de aldeas divididas en la zona, sin consideración alguna por la población civil", afirmó el ejército pakistaní en un comunicado.

Agregó que otras 30 personas habrían muerto en choques fronterizos a lo largo de la frontera noroeste de Pakistán.

El gobierno afgano dijo que 15 civiles murieron y decenas fueron heridos en los enfrentamientos cerca de Spin Boldak y que "dos o tres" de sus combatientes también murieron.

Ali Mohamad Haqmal, un portavoz afgano para la zona de Spin Boldak, sostuvo que algunos civiles murieron por fuego de morteros.