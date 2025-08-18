Tensión entre Irán y los talibanes: Teherán deporta a 1,2 millones de afganos en seis meses
La política ha generado controversia, especialmente tras las denuncias del Gobierno talibán en Afganistán. Teherán planea expulsar a otros 800.000 en los próximos meses.
El Gobierno de Irán ha intensificado su política migratoria con la deportación de 1,2 millones de ciudadanos afganos en los últimos seis meses, según informó el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni.
Las autoridades planean expulsar a otros 800.000 antes de marzo de 2026, lo que elevaría el total a cerca de 2 millones de deportados en un año, de los aproximadamente 6 millones de afganos que residen actualmente en el país.
Momeni explicó que estas medidas se enmarcan en una estrategia para regularizar la situación de los extranjeros, enfocándose en aquellos que no cuentan con permisos de residencia válidos. La política ha generado controversia, especialmente tras las denuncias del Gobierno talibán en Afganistán.
Mundo
Tres potencias europeas están dispuestas a reimponer sanciones a Irán
Diane Hernández
Tensiones entre ambos países
A finales de julio, el ministro de Relaciones Exteriores talibán, Amir Jan Muttaqi, mantuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que solicitó un trato más humano para los afganos deportados. Muttaqi criticó la falta de coordinación en las expulsiones y señaló casos de presuntos maltratos a los afectados, lo que ha generado tensiones entre ambos países.
Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solo en junio fueron deportados unos 250.000 afganos. Sin embargo, fuentes del Gobierno talibán elevan esta cifra a 600.000, un aumento que atribuyen a los 12 días de enfrentamientos entre Irán e Israel, que habrían acelerado las expulsiones.
La situación pone de manifiesto los desafíos migratorios en la región, mientras miles de afganos enfrentan un retorno forzoso en un contexto de inestabilidad política y tensiones diplomáticas.
Irán pide ayuda al Talibán para atrapar a presuntos colaboradores de la inteligencia británica que sirvan de ‘moneda de cambio’ en las negociaciones nucleares
De acuerdo con The Telegraph, la base de datos contiene los nombres de 25.000 afganos que trabajaron con el Ejército británico o estuvieron vinculados a los servicios de inteligencia del Reino Unido, incluyendo soldados de Afganistán y funcionarios del Gobierno de Kabul que colapsó en 2021 tras la rápida reconquista del Talibán.
La filtración ocurrió accidentalmente en febrero de 2022, cuando un soldado británico envió por error el archivo completo a contactos afganos en el Reino Unido, en lugar de una versión reducida. Aunque el Talibán obtuvo la lista ese mismo año, el Gobierno británico no fue consciente de la filtración hasta agosto de 2023. Como respuesta, Londres evacuó a unos 900 afganos de alto riesgo incluidos en la lista, junto con 3.600 de sus familiares, a un costo de aproximadamente 2.700 millones de dólares. Esta operación, mantenida en secreto bajo una orden de restricción de publicación levantada el mes pasado, desató una gran controversia en el Reino Unido.