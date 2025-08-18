Tensión entre Irán y los talibanes: Teherán deporta a 1,2 millones de afganos en seis meses

Publicado por Leandro Fleischer 18 de agosto, 2025

El Gobierno de Irán ha intensificado su política migratoria con la deportación de 1,2 millones de ciudadanos afganos en los últimos seis meses, según informó el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni.

Las autoridades planean expulsar a otros 800.000 antes de marzo de 2026, lo que elevaría el total a cerca de 2 millones de deportados en un año, de los aproximadamente 6 millones de afganos que residen actualmente en el país.

Momeni explicó que estas medidas se enmarcan en una estrategia para regularizar la situación de los extranjeros, enfocándose en aquellos que no cuentan con permisos de residencia válidos. La política ha generado controversia, especialmente tras las denuncias del Gobierno talibán en Afganistán.

Tensiones entre ambos países



A finales de julio, el ministro de Relaciones Exteriores talibán, Amir Jan Muttaqi, mantuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que solicitó un trato más humano para los afganos deportados. Muttaqi criticó la falta de coordinación en las expulsiones y señaló casos de presuntos maltratos a los afectados, lo que ha generado tensiones entre ambos países.

Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solo en junio fueron deportados unos 250.000 afganos. Sin embargo, fuentes del Gobierno talibán elevan esta cifra a 600.000, un aumento que atribuyen a los 12 días de enfrentamientos entre Irán e Israel, que habrían acelerado las expulsiones.

La situación pone de manifiesto los desafíos migratorios en la región, mientras miles de afganos enfrentan un retorno forzoso en un contexto de inestabilidad política y tensiones diplomáticas.