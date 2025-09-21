Los talibanes desafían a EEUU y aseguran que no devolverán la base aérea de Bagram en Afganistán
El presidente Donald Trump advirtió que "cosas malas van a pasar" si el Gobierno afgano no entrega la estratégica base militar estadounidense.
Cualquier acuerdo para devolver la antigua base estadounidense de Bagram es "imposible", declaró el domingo el Gobierno afgano, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con sanciones si Afganistán rechaza la propuesta.
Bagram, la base aérea más grande de Afganistán, ubicada al norte de Kabul, fue el centro de operaciones estadounidenses en su guerra contra los talibanes durante 20 años.
Trump amenazó el sábado con castigar al país, sin especificar cómo, si no devolvía la base a Estados Unidos, cuatro años después de que las tropas se retiraran de Afganistán.
"Si Afganistán no devuelve la Base Aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡COSAS MALAS VAN A PASAR!!!", escribió el líder republicano en Truth Social.
Pero el domingo, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Fasihudin Fitrat, dijo que es imposible llegar a un acuerdo de tal naturaleza con Estados Unidos.
Mundo
Trump anuncia que el Ejército hundió una cuarta embarcación de drogas vinculada a un grupo “terrorista”
Emmanuel Alejandro Rondón
"Recientemente algunas personas dicen haber iniciado negociaciones con Afganistán para recuperar la base aérea de Bagram", dijo Fitrat, en comentarios transmitidos por los medios locales. "Un acuerdo, aunque sea sobre una pulgada del suelo de Afganistán, es imposible. No lo necesitamos", subrayó.
En un comunicado, recogido por AFP, el Gobierno afgano afirmó que "la independencia e integridad territorial de Afganistán son de suma importancia".
Tropas para recuperar Bagram
El sábado, después de sus declaraciones en las redes sociales, un grupo de periodistas le preguntó a Trump en la Casa Blanca si estaba considerando enviar tropas estadounidenses a recuperar a Bagram.
Mundo
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques aéreos rusos
Virginia Martínez
Trump contestó: "No hablaremos de eso, pero ahora estamos hablando con Afganistán, y la queremos de vuelta y la queremos pronto, de inmediato. Y si no lo hacen, ustedes van a descubrir lo que haré".
Una base estratégica
Las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron caóticamente de Bagram en julio de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden, mientras los talibanes tomaban control de vastas áreas de Afganistán antes de finalmente tomar control de todo el país.