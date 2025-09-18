Arabia Saudita firma un pacto de defensa mutua con Pakistán, país con armas nucleares

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de septiembre, 2025

Arabia Saudita y Pakistán, séptimo país con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, firmaron este miércoles un pacto de defensa mutua en el que se establece que “cualquier agresión contra cualquiera de los dos países será considerada una agresión contra ambos”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en Islamabad.

“Este acuerdo, que refleja el compromiso compartido de ambas naciones de mejorar su seguridad y de alcanzar la seguridad y la paz en la región y en el mundo, tiene por objetivo desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta frente a cualquier agresión. El acuerdo establece que cualquier agresión contra cualquiera de los dos países será considerada una agresión contra ambos”, afirmó la oficina del primer ministro pakistaní.

Tras la firma, la televisión estatal pakistaní difundió imágenes de Shehbaz Sharif y del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman —gobernante de facto del reino— abrazándose. En el acto también estuvo presente el jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, considerado la figura más poderosa del país.

Arabia y Pakistán, aliados estratégicos en seguridad por décadas, firmaron este acuerdo en medio de fuertes tensiones regionales, apenas una semana después de que un ataque aéreo israelí dirigido contra Hamás en Doha, la capital de Qatar, causara la muerte de seis personas. Según múltiples expertos geopolítico, tras la ofensiva israelí, los países de Medio Oriente ya no confían plenamente en Estados Unidos como un garante de seguridad.

Según Reuters, el intento de Israel de eliminar a los dirigentes políticos de Hamás mediante ataques aéreos en Doha —cuando debatían una propuesta de alto el fuego que Catar mediaba en varios frentes— enfureció a los países árabes.

Sin embargo, un alto funcionario saudí dijo a la agencia de noticias que el acuerdo llegó tras años de discusiones y que no está relacionado a eventos puntuales recientes.

“Este acuerdo es la culminación de años de conversaciones. Esto no es una respuesta a países o a eventos específicos, sino la institucionalización de la cooperación profunda y de larga data entre nuestros dos países”, dijo el alto funcionario, quien también fue consultado sobre si Pakistán estaría obligada a ofrecer a Arabia Saudita un paraguas nuclear en caso de ser atacada.

“Este es un acuerdo defensivo integral que abarca todos los medios militares”, respondió el alto funcionario.

Aún está por verse la reacción de India, un aliado clave de Arabia Saudita, al acuerdo de defensa mutua con Pakistán, un rival geopolítico directo.