En vivo: todo sobre la toma de posesión en Venezuela

Los venezolanos protestan en su país y alrededor del mundo

Los venezolanos se preparan para protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro y exigir que se permita la toma de posesión de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. De acuerdo con la Constitución, el 10 de enero es la fecha para que el mandatario venezolano asuma la Presidencia.

​Este año, la fecha está marcada por la incertidumbre debido a que Nicolás Maduro insiste en que tomará posesión nuevamente del cargo a pesar de no mostrar las actas electorales de las pasadas elecciones del 28 de julio y con gran parte de la comunidad internacional no reconociendo su victoria; mientras que Edmundo González Urrutia mostró unas actas con al menos 85% de los votos que lo respaldan como vencedor de la contienda con unas participación del 65%.

Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado convocó a manifestaciones en todo el país y pidió a los venezolanos en el exterior, más de 8 millones de personas, que también protesten en varios países. El comando de campaña de Edmundo González Urrutia sostiene que la estabilidad democrática del hemisferio occidental depende de la suerte de Venezuela.



"Yo no puedo garantizar el día o la hora, puede ser antes, durante o después del 10 de enero, pero va a pasar. Esa tiranía va a salir y Venezuela va a ser libre", aseguró María Corina Machado en una reciente rueda de prensa.