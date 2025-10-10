Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas

Publicado por Williams Perdomo 10 de octubre, 2025

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó el viernes una alerta regional emitida después de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el sur de Filipinas.

"Este terremoto ya no presenta riesgo de tsunami", declaró el organismo en un comunicado sobre la advertencia que también afectaba a Indonesia y Palaos.

El sismo se produjo a las 09H43 locales (01H43 GMT) a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la gran isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología había advertido de que se esperaba un tsunami destructivo con olas de una altura que podría poner en peligro vidas humanas en la costa este del archipiélago.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) pronostica olas de hasta tres metros en algunas partes de Filipinas y de hasta un metro en Palaos, un pequeño país insular a más de 800 km de las costas del archipiélago.