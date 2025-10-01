Filipinas: al menos 69 muertos tras un terremoto de magnitud 6,9 en el centro del país

Personas reciben tratamiento en el hospital de la ciudad de Bogo. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 1 de octubre, 2025

El terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en el centro de Filipinas deja por el momento "hasta 69 personas" muertas, mientras los heridos desbordan los hospitales de las islas de Cebú y avanzan las labores de rescate en varios edificios colapsados.

El sismo, de poca profundidad, se produjo justo antes de las 10:00 pm (hora local) del martes frente a la costa norte de la isla de Cebú, cerca de Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"Estamos recibiendo informes de hasta 69 personas que habrían perecido en el terremoto", declaró a periodistas en Manila el viceadministrador de la Oficina de Defensa Civil, Rafaelito Alejandro.

La gobernadora de esa provincia, Pamela Baricuatro, afirmó en Facebook que "debido al gran volumen de pacientes con lesiones graves, el personal médico atendió a algunos de ellos fuera del hospital".

Niños heridos lloraban y adultos gritaban al ser atendidos en camas bajo carpas azules afuera del Hospital Provincial de Cebú en Bogo. Cerca de allí, trabajadores hospitalarios utilizaban camillas para llevar bolsas de cadáveres a camionetas para ser trasladadas a las morgues cercanas, observó AFP.

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reportó 147 heridos en las islas centrales, donde 22 edificios resultaron dañados.

Labores de rescate

El Gobierno provincial de Cebú pidió en su página oficial de Facebook que voluntarios médicos ayuden en las tareas de socorro tras el terremoto. Sin embargo, las labores de rescate se vieron dificultadas por la oscuridad y las 379 replicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología.

El Gobierno provincial de Cebú informó que un edificio comercial y una escuela en Bantayan colapsaron por el sismo, mientras que un restaurante de comida rápida en Bogo sufrió graves daños.

"Sentimos el temblor en la estación, fue muy fuerte. Vimos nuestro casillero moviéndose de un lado a otro. Nos mareamos un poco, pero todos estamos bien", dijo Joey Leeguid, un bombero de San Fernando.