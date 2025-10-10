Maduro pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que le asista y alerta de una “agresión militar de EEUU en el corto plazo”

Publicado por Virginia Martínez 9 de octubre, 2025

El régimen de Nicolás Maduro pidió este jueves una reunión “con carácter de urgencia” del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar lo que calificó como una amenaza militar directa de Estados Unidos. En una carta firmada por el canciller ilegítimo de Venezuela Yván Gil y enviada al presidente del Consejo, el embajador ruso Vassily A. Nebenzia, Caracas afirmó que, tienen “información probada, razonable y objetiva” de que un “ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra (…) Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo”.

Denuncia formal ante la ONU

El documento solicita que el Consejo de Seguridad determine “la existencia de una amenaza a la paz” y formule recomendaciones para “frenar los planes de agresión estadounidense en curso”. Según Caracas, Estados Unidos ha decidido “cerrar toda vía de contacto diplomático” mientras intensifica “acciones intimidatorias” con el fin de propiciar un “cambio de régimen”.

La carta también acusa a Washington de aplicar más de un millar de medidas coercitivas unilaterales que, según sostiene, afectan la economía venezolana.

Mencionan declaraciones de Trump como amenaza

La carta destaca tres declaraciones del presidente Donald Trump que, según Caracas, constituyen señales de una “escalada peligrosa”. La primera corresponde al 22 de septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, cuando expresó “su voluntad de utilizar el poderío militar estadounidense para ‘hacer volar’ al presidente Nicolás Maduro”. La segunda se refiere a la notificación enviada el 3 de octubre al Congreso estadounidense sobre la existencia de un “conflicto armado no internacional” contra carteles de la droga. La tercera declaración, del 4 de octubre, señala que Estados Unidos empezaría ahora “a buscar por tierra” a los narcotraficantes, una afirmación que Venezuela interpreta como una justificación para operaciones militares en territorio extranjero.