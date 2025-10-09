Hamás afirma que EEUU le dio garantías de que la guerra en Gaza terminó
"Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la Administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final", dijo Khalil al Hayya, negociador jefe del grupo terrorista.
El grupo terrorista Hamás afirmó que Estados Unidos y el resto de mediadores internacionales le garantizaron que la guerra en Gaza ha terminado.
En declaraciones hechas al canal Al Jazeera y recogidas por AFP, Khalil al Hayya, negociador jefe de Hamás, señaló que la delegación internacional liderada por Estados Unidos le aseguró que el conflicto -iniciado por el propio grupo terrorista con los atentados del 7 de Octubre- ha concluido.
"Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la Administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final", dijo al Hayya.
Este miércoles, el presidente Donald Trump anunció que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz.
JNS
Los líderes mundiales elogian el acuerdo de Gaza
JNS (Jewish News Syndicate)
"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América", afirmó Trump, agradeciendo el trabajo de Qatar, Egipto y Turquía, que colaboraron en la mediación. El presidente calificó el momento como un "acontecimiento histórico y sin precedentes".
Además, Trump dijo que viajará a Israel si se lo piden.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó este acuerdo como "un éxito diplomático y una victoria nacional y moral" para su país.
