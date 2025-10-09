Hamás afirma que EEUU le dio garantías de que la guerra en Gaza terminó

Publicado por Virginia Martínez 9 de octubre, 2025

El grupo terrorista Hamás afirmó que Estados Unidos y el resto de mediadores internacionales le garantizaron que la guerra en Gaza ha terminado.

En declaraciones hechas al canal Al Jazeera y recogidas por AFP, Khalil al Hayya, negociador jefe de Hamás, señaló que la delegación internacional liderada por Estados Unidos le aseguró que el conflicto -iniciado por el propio grupo terrorista con los atentados del 7 de Octubre- ha concluido.

"Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la Administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final", dijo al Hayya.

Este miércoles, el presidente Donald Trump anunció que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz.

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América", afirmó Trump, agradeciendo el trabajo de Qatar, Egipto y Turquía, que colaboraron en la mediación. El presidente calificó el momento como un "acontecimiento histórico y sin precedentes".

Además, Trump dijo que viajará a Israel si se lo piden.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó este acuerdo como "un éxito diplomático y una victoria nacional y moral" para su país.