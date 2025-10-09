Netanyahu califica el acuerdo con Hamás como una “victoria diplomática y moral” para Israel y agradece a Trump por su papel

Publicado por Sabrina Martin 8 de octubre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró este miércoles la aprobación de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump, destacando que el acuerdo permitirá el regreso de todos los rehenes en poder de Hamás y representa “un éxito diplomático y una victoria nacional y mora” para el país.

Netanyahu atribuyó este avance a la combinación de la ofensiva militar en Gaza y la diplomacia respaldada por Washington, señalando el papel decisivo de Trump en la negociación. “Gracias a una firme resolución, una poderosa acción militar y los grandes esfuerzos de nuestro gran amigo y aliado, el presidente Trump, hemos llegado a este punto de inflexión crítico”, afirmó, antes de concluir con un mensaje de gratitud: “Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Estados Unidos. Dios bendiga nuestra gran alianza”.

“Un gran día para Israel”

En otra publicación, el primer ministro anunció que el gabinete se reunirá el jueves para aprobar formalmente el acuerdo.

“Un gran día para Israel”, escribió Netanyahu. “Mañana convocaré al Gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes. Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día (…) Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos”, agregó.