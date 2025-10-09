El ministro de Finanzas israelí avisa de que no votará a favor del acuerdo sobre Gaza
"Existe un miedo inmenso a las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas que harán todo lo posible por seguir derramando ríos de sangre judía aquí", explicó Bezalel Smotrich.
El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dijo este jueves que se opone al acuerdo de alto el fuego en Gaza alcanzado entre Israel y Hamás, y advirtió que no votará a favor de su aplicación en el gabinete.
"Existe un miedo inmenso a las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas que harán todo lo posible por seguir derramando ríos de sangre judía aquí, Dios no lo quiera", dijo Smotrich en la red social X, en referencia al canje de rehenes y prisioneros previsto en el pacto.
"Solo por esta razón, no podemos unirnos a celebraciones miopes ni votar a favor del acuerdo", aseguró.
">
רגשות מעורבים בבוקר מורכב:— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 9, 2025
שמחה עצומה על השבת אחינו החטופים כולם!
על הזכות להיות ממובילי ההתנגדות לעסקאות חלקיות שהיו משאירות חצי מהם לפחות להינמק במנהרות האויב, והדרישה להמשיך במלחמה עד מימוש מלא מטרותיה, דרישה שהביאה להתקדמות לכיבוש עזה והפעלת הלחץ הצבאי שהביא את חמאס להתקפל.…
La posición de Smotrich se conoció luego de que el presidente Donald Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz. El republicano indicó que el acuerdo contempla la liberación de todos los rehenes en los próximos días y el retiro de las tropas israelíes hasta una línea específica.
Trump podría viajar a Israel
Mundo
Tras el histórico acuerdo entre Israel y Hamás, voces de EEUU y el mundo piden el Premio Nobel de la Paz para Trump
Emmanuel Alejandro Rondón
“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América”, expresó Trump, agradeciendo además el trabajo de Catar, Egipto y Turquía, que colaboraron en la mediación. Trump calificó el momento como un “acontecimiento histórico y sin precedentes”.