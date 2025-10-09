El ministro de Finanzas israelí avisa de que no votará a favor del acuerdo sobre Gaza

Publicado por Williams Perdomo 9 de octubre, 2025

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dijo este jueves que se opone al acuerdo de alto el fuego en Gaza alcanzado entre Israel y Hamás, y advirtió que no votará a favor de su aplicación en el gabinete.

"Existe un miedo inmenso a las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas que harán todo lo posible por seguir derramando ríos de sangre judía aquí, Dios no lo quiera", dijo Smotrich en la red social X, en referencia al canje de rehenes y prisioneros previsto en el pacto.

"Solo por esta razón, no podemos unirnos a celebraciones miopes ni votar a favor del acuerdo", aseguró.

La posición de Smotrich se conoció luego de que el presidente Donald Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz. El republicano indicó que el acuerdo contempla la liberación de todos los rehenes en los próximos días y el retiro de las tropas israelíes hasta una línea específica.

Trump podría viajar a Israel

Entre tanto, el presidente estadounidense adelantó que podría viajar a Israel en los próximos días. Durante una conversación con el periodista de Channel 12 News y Axios , Barak David, detalló que probablemente ofrezca un discurso en el Knéset.

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América”, expresó Trump, agradeciendo además el trabajo de Catar, Egipto y Turquía, que colaboraron en la mediación. Trump calificó el momento como un “acontecimiento histórico y sin precedentes”.