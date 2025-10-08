EEUU eliminó en Siria a un importante planificador de una filial de Al Qaeda

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de octubre, 2025

El Comando Central (Centcom) informó este martes que el Ejército de los Estados Unidos liquidó la semana pasada en Siria a uno de los más importantes planificadores de ataques vinculados al grupo terrorista Al Qaeda. En un comunicado, el comando señaló que sus fuerzas ejecutaron el ataque el pasado 2 de octubre, teniendo como resultado la eliminación de Muhammad Abd-al-Wahhab al-Ahmad, a quien el Ejército estadounidense ha identificado como un miembro importante de Ansar al-Islam, el cual es un grupo terrorista afiliado a Al Qaeda.

“Las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente permanecen preparadas para interrumpir y derrotar los esfuerzos de los terroristas por planificar, organizar y ejecutar ataques. Continuaremos defendiendo nuestra patria, a nuestros combatientes, aliados y socios en toda la región y más allá”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante de Centcom, en un comunicado en el que no se ofreció ningún detalle sobre el sitio exacto en Siria donde fue realizado el ataque que abatió al planificador de la organización yihadista.

Puño de hierro contra la amenaza terrorista

En febrero de este año, el Centcom informó que otro ataque aéreo ejecutado por el Ejército estadounidense abatió a otro importante líder afiliado a Al Qaeda llamado Muhammad Yusuf Ziya Talay, quien era un alto comandante militar del grupo Hurras al-Din. En un comunicado, el comando que supervisa a las fuerzas estadounidenses ubicadas en Oriente Medio señaló que “llevó a cabo un ataque aéreo de precisión en el noroeste de Siria, dirigido contra Muhammed Yusuf Ziya Talay, líder militar principal de la organización terrorista Hurras al-Din, quien resultó muerto”.

Asimismo, el entonces comandante del Centcom, Erik Kurilla, señaló: “Como hemos dicho en el pasado, continuaremos persiguiendo implacablemente a estos terroristas con el fin de defender nuestra patria, así como al personal estadounidense, aliado y asociado en la región”. De igual forma, Kurilla añadió que, desde que Hurras al-Din anunció a finales de enero su disolución, los ataques aéreos estadounidenses han acabado con varios de los líderes del grupo.