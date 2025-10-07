Venezuela: una mujer dio a luz en plenas escaleras de un hospital público dejando expuesta la crisis sanitaria

Una mujer da a luz en las escaleras de un hospital público en Venezuela @Fritz_A_Sanchez / Captura de pantalla en 'X'

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de octubre, 2025

Acostada en las escaleras de un hospital público en el Estado Bolívar, Venezuela, y con la única ayuda de una menor de edad, una mujer venezolana dio a luz a una bebé ante la desidia médica, la falta de personal y la escasez de insumos.

Las autoridades del Hospital Ruiz y Páez, la institución de salud pública más grande de Ciudad Bolívar —capital del estado más extenso y con mayores riquezas minerales de Venezuela—, quedaron en el centro de la polémica luego de que el periodista de investigación Fritz Sánchez publicara el vídeo de una mujer dando a luz sin ayuda médica, cama ni anestesia, dejando en evidencia, una vez más, la profunda crisis sanitaria que atraviesa el país.

El video, grabado por una denunciante anónima que presenció el hecho, fue remitido a páginas y espacios locales que visibilizan denuncias públicas y protegen a las fuentes por temor a represalias de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro.

#Atencion #Venezuela



Entre la indiferencia del personal de guardia y una evidente carencia d galenos, en la madrugada de ayer, una mujer entro en labores de parto y dio a luz en las escaleras del Hospital Universitario Ruiz y Páez de #CdBolivar pic.twitter.com/qAhMfeg9bd — Fritz Sanchez (@Fritz_A_Sanchez) October 6, 2025

Adjunto al video llegó la denuncia de que la mujer, no identificada, “dio a luz en las escaleras del Hospital Ruíz y Páez porque nadie la quería atender”.

Y añadió: “Después que dio a luz igual nadie se acercó. Los enfermeros y doctores se dieron el postín de sus vidas para llegar y atender la situación. Esto es inhumano”.

VOZ conversó con un funcionario del hospital que confirmó el hecho. El video corresponde a la madrugada del 5 de octubre y, según el trabajador, la mujer no fue atendida a tiempo porque había un procedimiento de cesárea en curso. El empleado, que pidió el anonimato, explicó que el personal de la institución no da abasto para cubrir todas las necesidades y que es común que los pacientes deban costear sus propios medicamentos e insumos para ser atendidos, incluidas embarazadas y personas que requieren otros tipos de operaciones o intervenciones.

VOZ también constató que la recién nacida fue atendida posteriormente y sobrevivió al parto, a pesar de las condiciones insalubres y la falta de atención profesional en ese momento. La bebé, según el funcionario entrevistado, se encontraba en observación luego de exámenes de rutina para determinar si se le podía dar el alta. VOZ perdió comunicación con la fuente directa y no pudo obtener más detalles.

La situación en el Ruiz y Páez es fiel reflejo de la mayoría de las instituciones públicas de salud en Venezuela. A raíz del éxodo migratorio masivo —producto de la crisis socioeconómica—, muchos médicos venezolanos emigraron a países vecinos en busca de mejores oportunidades laborales, dejando al país con un plantel propio insuficiente. Además, la crisis económica y la negligencia del régimen de Nicolás Maduro provocaron escasez de medicamentos e insumos y hundieron a los hospitales públicos en el abandono.

“Hoy día, si no tienes plata para ir a una clínica privada, no tienes forma de atenderte la más mínima enfermedad”, dijo una residente de Ciudad Bolívar a VOZ.

Una exfuncionaria de la Gobernación del Estado Bolívar también comentó a VOZ que la precariedad del Hospital Ruiz y Páez es evidente desde hace varios años, especialmente en las áreas de emergencia, sala de partos, trauma y pediatría. Desde la pandemia del COVID-19, los pocos recursos disponibles se destinaron principalmente a las salas de terapia intensiva y cirugías.

Apenas tres días antes de que se viralizara el video de la mujer dando a luz en las escaleras, la gobernadora chavista del Estado Bolívar, Yulisbeth García, y el alcalde oficialista del municipio Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, acudieron al Hospital Ruiz y Páez para destacar los supuestos “avances en la rehabilitación y modernización” de las instalaciones. El aparato de propaganda chavista en los medios locales dedicó varios artículos y notas de prensa para resaltar la visita, que 72 horas después quedó absolutamente eclipsada por la cobertura nacional e internacional del caso de la mujer que no recibió atención al momento de parir.

Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja caracterizada por el colapso de servicios públicos esenciales, hiperinflación crónica y contracción económica prolongada, que han derivado en una de las mayores crisis migratorias del hemisferio. Diversos organismos internacionales han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos —incluidas detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y represión de la protesta—, así como patrones que podrían configurar crímenes de lesa humanidad según informes de misiones de verificación independientes. En el plano político, se han denunciado fraudes electorales, inhabilitaciones, intervención de partidos, entre otros atropellos. Este entramado —sumado a la corrupción de las autoridades— agrava la desprotección sanitaria y social, profundizando la vulnerabilidad de la población venezolana.