Mánchester: identifican al atacante que mató a dos personas y dejó varios heridos en el exterior de una sinagoga durante la celebración del Yom Kipur

La policía y miembros de la comunidad cerca de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation AFP .

Publicado por Carlos DominguezAgustina Blanco 2 de octubre, 2025

La policía identificó al hombre que perpetró el ataque mortal en una sinagoga en el norte de Mánchester, durante la festividad judía de Yom Kipur un hecho que conmocionó a la comunidad. El agresor, Jihad Al-Shamie, de 35 años, fue abatido por las autoridades fuera de la sinagoga de la Congregación Hebrea Heaton Park, ubicada en el barrio de Crumpsall. Según reseña BBC, citando a la policía local, Al-Shamie era ciudadano británico y fue descrito como de ascendencia siria. Las fuerzas de seguridad continúan investigando los posibles motivos detrás del atentado.

El hecho ocurrió hacia las 9:30 a. m. (hora local) y dejó al menos tres personas muertas —incluido el atacante— y otras cuatro resultaron heridas. El ataque fue reportado ante la policía después de que un testigo viera "un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado".

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar atendieron a "cuatro personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por apuñalamientos", precisó la policía de Mánchester.

Según los testigos que contactaron a las autoridades, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo", recogió AFP.

Una intervención rápida de las autoridades

El jefe de la policía de Mánchester, Sir Stephen Watson, declaró en rueda de prensa que dos miembros de la comunidad judía de Mánchester murieron como consecuencia del ataque y que el tirador fue abatido mortalmente por las autoridades a los siete minutos de la llamada original a la policía.

Watson aseguró que las investigaciones avanzan con rapidez y confirmó que el atacante llevaba un chaleco "que tenía la apariencia de un artefacto explosivo".

Por otra parte, el comisario adjunto de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, dijo que estaba "devastado" y afirmó que el ataque fue declarado un incidente terrorista. Asimismo, Taylor informó que por el momento se han realizado dos detenciones.

Por otra parte, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, pidió a la gente "no especular en las redes sociales" y felicitó a la policía por su intervención "rápida".

Keir Starmer: "Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga"

El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar, debido a este ataque, su presencia en la cumbre europea de Copenhague, según una fuente gubernamental británica.

"Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall", al norte de Mánchester, escribió el jefe del Gobierno en X.

"El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible", agregó.