La Policía de Mánchester cree que una de las víctimas murió por el disparo de un agente

Cordón policial cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 3 de octubre, 2025

El jefe de la Policía de Gran Mánchester, Sir Stephen Watson, confirmó el viernes que continúan las investigaciones tras el ataque terrorista ocurrido el jueves en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, ubicada en Middleton Road, Crumpsall.

Watson aseguró que durante la madrugada se recibió asesoramiento del patólogo del Ministerio del Interior antes de las autopsias programadas para el viernes.

De acuerdo al informe, una de las víctimas mortales sufrió una herida de bala. Las autoridades creen que el atacante, identificado como Jihad Al Shamie, no portaba ningún arma de fuego al momento del ataque.

De acuerdo al comunicado del jefe de policía, los únicos disparos registrados fueron realizados por agentes armados, en un intento por impedir que el agresor accediera a la sinagoga y causara más daño a la comunidad judía.

“Este daño puede haber sido una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente que tomaron mis agentes para detener este ataque brutal”, declaró Watson.

Además, uno de los tres heridos hospitalizados también presenta una herida de bala, aunque no pone en riesgo su vida. De acuerdo al comunicado, se presume que ambas víctimas se encontraban juntas detrás de la puerta del templo, tratando de impedir que el atacante entrara al lugar.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las familias, y la comunidad en general, afectadas por este incidente en el Gran Mánchester y más allá. Funcionarios especializados están proporcionando apoyo y atención a todos los directamente afectados, incluyendo a nuestros primeros valientes en responder", concluyó el comunicado.