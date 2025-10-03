Venezuela envió en septiembre su mayor volumen de petróleo a Cuba: 52.000 barriles diarios

Publicado por Diane Hernández 3 de octubre, 2025

Venezuela exportó 52.000 barriles diarios (bpd) de crudo y otros combustibles a Cuba en septiembre. Este es el mayor volumen de embarques recibido por el régimen de La Habana de su aliado político en el transcurso de 2025.

De acuerdo a documentos de la empresa estatal venezolana PDVSA citados por la agencia de noticias Reuters, esa cantidad supera -y casi duplica- los cargamentos de agosto (29.000 bpd) y julio (31.000 bpd). La cifra también es cinco veces mayor que la recibida por el castrismo en junio (8.000 bpd) y enero (10.000 bpd), estos últimos los más bajos hasta la fecha.

Los datos de envío, que marcan un incremento récord de la producción que estaría beneficiando a la isla, salen a la luz mientras las autoridades cubanas responsabilizan a la escasez de combustible de buena parte de la crisis eléctrica que sufre el país caribeño.

Sólo en septiembre, PDVSA exportó un promedio de 1,09 millones de bpd

Según el reporte, sólo en septiembre, PDVSA exportó un promedio de 1,09 millones de bpd, el nivel mensual más alto desde febrero de 2020.

El aumento de la producción de crudo, las ventas de existencias acumuladas e importaciones de diluyentes utilizados para producir crudo exportable habrían sido fundamentales en el impulso de los envíos de petróleo el mes pasado, explica Reuters.

El promedio de septiembre se situó un 13% por encima del mes anterior y un 39% superior con respecto a 2024.

El régimen de Caracas y sus bonanzas con Cuba: una relación rota por corto tiempo

El cambio de comportamiento de los envíos a diferentes puertos está en relación directa con las concesiones que la Administración de Joe Biden otorgó al chavismo. Bajo ese esquema, PDVSA volvió al mercado internacional por un breve período.

La consecuencia fue que Cuba quedó relegada en ese tiempo. El envío de barriles a La Habana sufrió una significativa caída porque todo indica que el régimen venezolano estaba más interesado en conseguir ingresos que en auxiliar al castrismo.