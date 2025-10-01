Reino Unido: condenas de hasta 35 años de prisión para los integrantes de una red de explotación sexual infantil

Publicado por Alejandro Baños 1 de octubre, 2025

La justicia del Reino Unido condenó a siete hombres -muchos de origen pakistaní- que integraban una red de explotación sexual infantil y que violaron y obligaron a ejercer la prostitución a dos chicas menores de edad a penas de prisión de entre 12 y 35 años.

Los tribunales dictaminaron que los acusados son los responsables de estos delitos, que sucedieron entre 2001 y 2006. Un caso que tuvo especial repercusión en Reino Unido por el supuesto encubrimiento del origen racial de los delincuentes por parte del Partido Laborista, por miedo a que se produjesen tensiones sociales.

"Estas dos chicas eran extremadamente vulnerables. Pasaron de mano en mano con fines sexuales y fueron maltratadas, humilladas, envilecidas", declaró el juez Jonathan Seely, instructor del caso, en declaraciones recogidas por AFP.

El líder de la red, Mohammed Zahid -nacido en Pakistán- fue quien recibió la mayor condena: 35 años de prisión.

Durante el juicio, el fiscal Rossano Scamardella contó que los abusos infligidos a las dos jóvenes, que tenían 13 años al inicio de los hechos, duraron de 2001 a 2006.

El fiscal relató que las dos niñas se vieron obligadas a mantener relaciones sexuales "con varios hombres el mismo día, en apartamentos ruinosos, sobre colchones mohosos" o incluso "en coches, aparcamientos o almacenes abandonados".

Los siete hombres fueron procesados en el marco de la Operación Lytton, una investigación iniciada en 2015 por la policía del Gran Manchester sobre casos de explotación sexual de menores en Rochdale.