Teherán y Moscú firman un acuerdo de $25.000 millones para construir plantas nucleares en Irán

Publicado por Carlos Dominguez 26 de septiembre, 2025

Irán y Rusia firmaron un acuerdo de $25.000 millones destinados a la construcción de centrales nucleares en la República Islámica, reportó la televisión iraní este viernes, apenas unas horas antes del probable restablecimiento de sanciones de la ONU contra el régimen de los ayatolás.

"Se firmó un acuerdo para la construcción de cuatro centrales nucleares, por un valor de $25.000 millones, en Sirik, Hormozgán" entre la empresa iraní Hormoz y la rusa Rosatom, recogió AFP.

Irán dispone actualmente de una sola planta atómica operativa en Bushehr, en el sur del país, con una capacidad de 1.000 megavatios, lo que significa solo una fracción de las necesidades energéticas del país. La planta fue construida gracias a un acuerdo de cooperación nuclear con Rusia firmado en 1993.

Según la agencia estatal iraní IRNA, cada una de las futuras plantas tendrá una capacidad de 1.255 megavatios, aunque no se han dado detalles sobre el calendario de construcción.

Sanciones contra el régimen iraní

Este acuerdo se produce poco antes de que se restablezcan las llamadas sanciones automáticas snapback, activadas por los países europeos firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que volverían a entrar en vigor el sábado a las 00H00 GMT.

Reino Unido, Francia y Alemania activaron el mecanismo de las sanciones el mes pasado, ya que señalan a Irán de incumplir sus compromisos.

Los países occidentales acusan a Irán de buscar desarrollar una bomba atómica, pero Teherán lo niega y defiende su derecho a tener un programa nuclear con fines civiles.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo estaban en marcha, pero fueron interrumpidas por los ataques de Israel contra el régimen iraní en junio, lo que desencadenó una guerra de 12 días en la que Estados Unidos participó en los bombardeos del programa nuclear iraní.