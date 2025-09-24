Un dron lanzado por los hutíes desde Yemen deja 22 heridos en el sur de Israel

Publicado por Charles Bybelezer 24 de septiembre, 2025

Veintidós personas resultaron heridas este miércoles cuando un dron lanzado por terroristas hutíes en Yemen impactó contra la ciudad de Eilat, en el sur de Israel.

El servicio de emergencias médicas Magen David Adom afirmó que trató a las víctimas en el lugar y las evacuaron -incluyendo a dos en estado grave- al hospital Yoseftal de la ciudad.

Un vídeo que circuló por Internet mostraba a la gente buscando refugio mientras sonaban las sirenas antiaéreas, y el dron parecía impactar cerca de un importante centro comercial adyacente al principal paseo marítimo de Eilat.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que se realizaron intentos de interceptación y que equipos de búsqueda y rescate estaban operando en el lugar del impacto.

Las Fuerzas Aéreas israelíes abrieron una investigación después de que los dos misiles interceptores del sistema de defensa Cúpula de Hierro fracasaran en su intento de derribar el dron.

דיווח ראשוני על נפילת כטב"ם חותי באילת , שני בתוך שבוע pic.twitter.com/ON9McC5Ox8 — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) September 24, 2025

La Policía de Israel instó a los residentes a mantenerse alejados del lugar del accidente y evitar tocar los escombros, advirtiendo que pueden contener explosivos.

El Ejército instó a la población a seguir las directrices del Comando del Frente Doméstico.

El pasado jueves, un dron que fue lanzado hacia Israel "desde el este" impactó en el patio de un hotel de Eilat. No se registraron heridos.

Un segundo dron fue interceptado por la Fuerza Aérea israelí minutos después, informaron las FDI.

El término "desde el este" suele ser utilizado por las FDI para referirse a los ataques de los hutíes respaldados por Irán en Yemen.

Aproximadamente una hora después, los hutíes dispararon un misil balístico que activó las alertas antiaéreas en todo el centro de Israel, enviando a millones de civiles a los refugios antiaéreos.

El 16 de septiembre, las FDI atacaron el puerto de Hudaydah, en Yemen, controlado por los houthis, acusando al grupo terrorista de utilizar las instalaciones para transferir armas suministradas por Irán para ataques contra Israel y sus aliados.

El ataque tuvo como objetivo un "sitio de infraestructura militar", con las FDI diciendo que era "en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel, incluyendo el lanzamiento de drones y misiles tierra-tierra".

Los hutíes han llevado a cabo ataques con misiles y drones contra el Estado judío -incluyendo un impacto directo de misil cerca del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion el 4 de mayo- desde la masacre dirigida por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Un dron explosivo de los hutíes se estrelló en el aeropuerto Ramon, cerca de Eilat, el 7 de septiembre, poco después de que la Fuerza Aérea israelí interceptara otros tres lanzados desde Yemen.

Jerusalén ha llevado a cabo varias rondas de ataques contra los hutíes, incluida una operación el 28 de agosto en la que murieron su primer ministro y varios otros funcionarios del Gabinete.

El ministro de Defensa Israel Katz dijo el viernes que Abdul-Malik al-Houthi, líder de los hutíes, y su Gobierno serían enviados a "las profundidades del infierno".

"Abdul-Malik al-Houthi, llegará tu hora", manifestó Katz, añadiendo que él y sus subordinados se reunirán con "todos los enviados del Eje del Mal".

El lema "Muerte a Israel, maldición a los judíos", escrito en la bandera de los hutíes, añadió Katz, "será sustituido por la bandera azul y blanca israelí que ondeará en la capital del Yemen unido".

