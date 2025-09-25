Tras protestas, el Senado sepulta un proyecto de inmunidad parlamentaria en Brasil

Publicado por Diane Hernández 25 de septiembre, 2025

(AFP) El Senado de Brasil rechazó este miércoles un proyecto de enmienda constitucional para ampliar la inmunidad de los legisladores, luego de que su avance en la Cámara de Diputados desencadenara grandes protestas el fin de semana en el país sudamericano.

Conocida como proyecto de blindaje, la iniciativa exigía entre otras cosas que el Congreso debía dar su autorización -mediante voto secreto- para que uno de sus miembros pudiera ser acusado penalmente o arrestado.

Decenas de miles de brasileños salieron el domingo a las calles en varias ciudades, con carteles de "Congreso, vergüenza nacional", para protestar contra lo que bautizaron como el "proyecto de los bandidos".

Las manifestaciones del domingo, las mayores de la izquierda desde que Luiz Inácio Lula da Silva regresara al poder en 2022, también apuntaron contra un proyecto de amnistía legislativa que podría beneficiar al expresidente de oposición Jair Bolsonaro, condenado por golpismo y sentenciado a 27 años de cárcel este mes.

"Abrigo seguro de criminales de todo tipo"

El autor de la moción para rechazar el proyecto, el senador Alessandro Vieira, advirtió que el blindaje abría "las puertas para la transformación del Poder Legislativo en abrigo seguro de criminales de todo tipo".

Actualmente, la Corte Suprema de Brasil solo debe informar al Congreso si un legislador es imputado por un delito.

De aprobarse, el blindaje habría congelado una treintena de casos actualmente ante el máximo tribunal contra 108 de los 594 parlamentarios, según un recuento del diario O Estado de S. Paulo.