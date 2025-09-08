Colapsa el Gobierno de Francia: destituyen al primer ministro Bayrou

Publicado por Leandro Fleischer 8 de septiembre, 2025

Francia enfrenta una nueva crisis política tras el colapso del Gobierno después de que el primer ministro François Bayrou perdiera una moción de confianza en la Asamblea Nacional, informaron medios franceses.

Con una votación contundente de 364 a 194, los legisladores respaldaron la moción para destituir a Bayrou, marcando un hito en la inestabilidad política del país. Este resultado, con una mayoría de 170 votos, obliga al presidente Emmanuel Macron a buscar un nuevo primer ministro o a considerar la convocatoria de elecciones anticipadas. Según reportes franceses, Bayrou presentará su renuncia este martes.

El primer ministro había convocado la moción de confianza en un intento por forzar la aprobación de su presupuesto de austeridad, diseñado para abordar el creciente déficit fiscal de Francia. En un discurso apasionado ante los parlamentarios, Bayrou advirtió: “Pueden deshacerse del Gobierno, pero no pueden deshacerse de la realidad”. Además, subrayó la gravedad de la situación económica, señalando que “Francia no ha conocido un presupuesto equilibrado en 51 años. Cada año, la deuda se acumula”.

Con una deuda pública que representa el 114% del PIB, el ex primer ministro alertó que esta carga “arriesga esclavizar a nuestra juventud” en la segunda economía más grande de la eurozona.

El desafío de Macron



La crisis actual tiene raíces en las elecciones legislativas anticipadas convocadas por Macron el año pasado, tras la derrota en las elecciones europeas frente al partido Reagrupación Nacional de Marine Le Pen. Estas elecciones dejaron un parlamento fragmentado, sin una mayoría clara, lo que ha complicado la gobernabilidad. Macron, quien ahora deberá nombrar a su cuarto primer ministro en poco más de un año, enfrenta el desafío de formar una coalición funcional en un contexto de profunda polarización.

La Asamblea Nacional está estancada en debates sobre cómo equilibrar las finanzas públicas. A pesar de la crisis de deuda, no hay consenso sobre recortes presupuestarios ni reformas al sistema de pensiones. Algunos analistas sugieren que Bayrou, de 74 años y líder centrista, buscó con esta moción de confianza construir un legado político que lo posicione como candidato para las elecciones presidenciales de 2027. En este sentido, justificó la moción como un “juicio por la verdad” para respaldar su plan de recortar el presupuesto de 2026 en casi 44 mil millones de euros (51 mil millones de dólares) con el objetivo de reducir el déficit del 5.4% del PIB proyectado para este año al 4.6% en 2026.

Duras críticas a Bayrou



Sin embargo, sus críticos no escatimaron en reproches. Boris Vallaud, líder parlamentario socialista, acusó a Bayrou de usar la moción como una maniobra política: “No convertirá su derrota en una victoria. Esto no es un acto de valentía, es una huida”. Por su parte, Marine Le Pen, líder de Reagrupación Nacional, aprovechó la crisis para culpar a los partidos tradicionales que han gobernado Francia hasta ahora: “Es en estos momentos de crisis que se revelan los pequeños y grandes actos de cobardía, el oportunismo vergonzoso, las connivencias ocultas en el naufragio de formaciones desacreditadas”.

Tanto la extrema izquierda como la derecha de Le Pen exigen elecciones anticipadas y la renuncia de Macron, quien hasta ahora se ha resistido a esta opción.

Con un presidente debilitado y sin control del Parlamento, Francia se encuentra en un punto muerto político y económico. La incertidumbre sobre el próximo primer ministro y la posibilidad de nuevas elecciones anticipadas mantienen al país en vilo, mientras las tensiones políticas y sociales continúan en aumento.