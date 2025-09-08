Apagón en Cuba: al menos cuatro provincias sin electricidad en plena crisis energética

Publicado por Diane Hernández 8 de septiembre, 2025

Una falla en una línea eléctrica del oriente de Cuba provocó el domingo por la noche la desconexión de cinco de las 15 provincias de la isla, aunque poco antes de la medianoche las autoridades del régimen informaron del restablecimiento del servicio en una de estas regiones.

Este apagón agrava la situación que vive el país caribeño, donde los cortes programados de electricidad han ido en aumento durante los últimos meses, y algunas poblaciones apenas tienen energía tres horas al día.

Cuba enfrenta una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica, con ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

La instalación de 28 parques fotovoltaicos, de inversión china, de los 52 previstos para este año, no ha ayudado a disminuir los cortes. Este verano, los apagones programados se ampliaron, incluso en La Habana, donde alcanzan hasta 10 horas al día en algunas zonas.

Según informó la Unión Eléctrica de Cuba en su cuenta de X, se disparó una línea de 220 Kv en el este de la isla, "provocando la desconexión del sistema", en las provincias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La empresa añadió que "se investigan las causas" del problema.