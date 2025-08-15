El Gobierno de Ecuador se suma a EEUU y designa al Cártel de los Soles como un “grupo terrorista del crimen organizado”

Publicado por Virginia Martínez 15 de agosto, 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este jueves al Cártel de los Soles como un “grupo terrorista del crimen organizado”, a través de un comunicado por parte de la Presidencia ecuatoriana en el que explicó que consideraba a la organización criminal venezolana como “una amenaza para la población”. Asimismo, el gobierno de Ecuador expresó a través de su comunicado que Noboa identificaba al grupo como una organización terrorista al constituir este una seria amenaza para “el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”.

De igual forma, el gobierno ecuatoriano indicó en su comunicado que el Centro Nacional de Inteligencia del país tendrá, como parte de esta medida, la responsabilidad de examinar la influencia del Cártel de los Soles en los diferentes “grupos armados organizados identificados a la fecha y categorizarlo según corresponda”. Al final de su comunicado, el gobierno de Noboa explicó que dicho organismo articulará y coordinará la colaboración con diferentes agencias de inteligencia de otras naciones para reforzar la lucha contra este grupo criminal.

Noboa había declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista

De acuerdo con diferentes investigaciones por parte de autoridades internacionales y diversos medios de comunicación, el Cártel de los Soles es una organización narcotraficante comandada por miembros del alto mando militar de Venezuela, la cual contaría también con la participación de varias figuras importantes del régimen venezolano. Recientemente, la Administración del presidente Donald Trump acusó al dictador venezolano Nicolás Maduro de ser el líder de un cártel de la droga, al cual designó como una organización terrorista.

Previo al anuncio de este jueves, Noboa había declarado a la banda criminal venezolana Tren de Aragua como una organización terrorista, poco después de que la Casa Blanca tomara la decisión de designar a esta banda y a otros grupos criminales de la región como organizaciones terroristas que representaban una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Además del Tren de Aragua, el gobierno ecuatoriano catalogó como terroristas al Frente Óliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, los cuales son estructuras criminales disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).