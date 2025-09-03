Rubio ensalza a Polonia en la entrega del premio Lech Walesa a la disidente cubana Berta Soler

Publicado por Diane Hernández 3 de septiembre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, ensalzó este martes a Polonia como ejemplo de lucha anticomunista al participar en la entrega de un premio a la disidente cubana Berta Soler.

En una ceremonia en Florida en homenaje a la líder del movimiento de protesta Damas de Blanco, el jefe de Exteriores aseguró que Polonia ha desempeñado recientemente ciertas gestiones diplomáticas en Cuba.

Polonia invitó a Rubio a la entrega del premio Lech Walesa, instituido en recuerdo del líder sindical que movilizó la oposición al comunismo y fue elegido democráticamente presidente polaco en 1990 después de la caída del gobierno respaldado por Moscú.

En presencia, entre otros, del ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, el secretario de Estado dijo, sin más detalles, que había pedido a Polonia "un favor" respecto de Cuba hace varios meses. "Ocurrió de forma instantánea e inmediata", reveló.

"Esto demuestra que, de todas las naciones del mundo que han superado la tiranía del comunismo, quienes con toda seguridad no han olvidado lo que hizo falta para superarla y que han alzado la voz y tomado medidas para apoyar a quienes buscan superarla son nuestros aliados y amigos en Polonia", dijo.

Polonia es un aliado de Estados Unidos, a pesar de las diferencias con el gobierno de Donald Trump respecto a la gestión del conflicto en su vecina Ucrania.

El presidente conservador Karol Nawrocki se reunirá este miércoles con Trump en la Casa Blanca.

Rubio, que ha intensificado la presión sobre Cuba desde que asumió el cargo en enero, elogió a Soler por no abandonar la isla y, en cambio, mostrar "su disposición a dar un paso al frente porque identificó y vio la opresión".

El galardón es una "inspiración"

En La Habana, la opositora Berta Soler dijo a la AFP que el galardón es una "inspiración" para seguir "abogando por la libertad de todos los presos políticos (...) es necesario que ellos estén en la calle", afirmó vía telefónica.

Especialmente se pronunció por Sayli Navarro y Sissi Abascal, dos integrantes de su organización que están en prisión por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Cientos de manifestantes siguen cumpliendo condenas por ese hecho.

Soler, quien frecuentemente sufre detenciones breves y confinamiento domiciliario por su activismo, dijo que no asistió a la ceremonia debido a que el gobierno cubano le impone "una salida sin retorno" a su país.

La activista pudo enviar un video pregrabado a la ceremonia.

"Polonia se liberó del comunismo, con los sindicatos encabezando la lucha", dijo. Los cubanos "llevamos 66 años luchando contra la tiranía comunista", enfatizó Soler en ese mensaje.