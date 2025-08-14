Alemania: una empresa planea trasladar parte de su producción a EEUU para evitar las restricciones a la venta de armas a Israel

Publicado por Leandro Fleischer 14 de agosto, 2025

La empresa alemana Renk, dedicada a la fabricación de cajas de cambios para tanques, anunció que trasladará a EEUU la producción de los productos que vende a Israel con el fin de evitar las restricciones a la venta de armas al Estado judío, anunciadas recientemente por el canciller alemán Friedrich Merz, una medida que aún no ha entrado en vigor, informó Reuters.

Alexander Sagel, director ejecutivo de la empresa, afirmó que el traslado de la producción a EEUU podría demorar entre ocho y diez meses, indicó Reuters.

Sagel agregó que las transacciones con Israel representan entre el 2% y el 3% de las ventas de Renk.

La decisión de Merz generó polémica en Alemania



Como se mencionó, la medida de la empresa se tomó después de que el canciller alemán Friedrich Merz anunciara recientemente que suspenderá las exportaciones de armas a Israel que puedan ser utilizadas en Gaza después de que el Estado judío afirmara que expandiría sus operaciones en la Franja, particularmente en la Ciudad de Gaza, con el fin de acabar con Hamás y liberar a los rehenes que se encuentran en manos del grupo terrorista palestino.

Merz enumeró varias razones para su decisión, entre ellas que la guerra en Gaza está causando inestabilidad interna en Alemania y en otros países de la Unión Europea.

La decisión de Merz generó rechazos en su partido, CDU (Unión Demócrata Cristiana), y en la fuerza política aliada CSU (Unión Social Cristiana). Importantes dirigentes de ambos partidos manifestaron que el canciller está violando la responsabilidad alemana hacia la seguridad de Israel, otorgando una recompensa al terrorismo y olvidando que Alemania necesita al Estado judío en el ámbito de la seguridad, especialmente en lo que respecta a inteligencia, mucho más de lo que los israelíes necesitan a los alemanes.