La Casa Blanca y Rubio quieren mejorar la coordinación en política exterior tras el acuerdo de exención de visas con funcionarios argentinos firmado por Noem

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de agosto, 2025

La firma de un acuerdo de exención de visas entre la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y autoridades argentinas, sin que el director de seguridad nacional y secretario de Estado, Marco Rubio, fuese informado con antelación, generó preocupación en la Casa Blanca y expuso fisuras en la coordinación de la política exterior estadounidense.

Según reveló Axios, Rubio se enteró del pacto después de su anuncio el 28 de julio, lo que generó hizo sonar las alarmas a Washington. Fuentes cercanas aclararon que el desacuerdo no fue con la medida en sí, sino con la ruptura del protocolo en la toma de decisiones.

“La política en sí no es el problema, fue solo una ruptura de protocolo”, dijo un funcionario bajo anonimato. “A Marco le cae bien Kristi y habla con ella todo el tiempo. Es solo que esta no es una buena forma de conducir la política exterior si las líneas de comunicación son así”.

Tras el incidente, la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) emitieron un memorando, firmado el 8 de agosto por el propio Rubio y la jefa de gabinete Susie Wiles, que ahora obliga a todos los funcionarios a notificar y coordinar cualquier contacto con líderes extranjeros.

“Cualquier acuerdo, directiva o exigencia que involucre a líderes o países extranjeros debe notificarse, coordinarse y aprobarse a través del proceso interinstitucional en la Casa Blanca, vía el NSC”, se lee en el documento citado por Axios. “No se podrán realizar compromisos ni declaraciones que vinculen a Estados Unidos sin la aprobación previa del NSC”.

Consultada por el caso, la portavoz Karoline Leavitt precisó que el texto “no estuvo dirigido a nadie en particular”, sino a todo el equipo de alto nivel del presidente Donald Trump, con el objetivo de reforzar un enfoque “coordinado y deliberado” en política exterior.

La polémica se produce después de que Noem firmara en Buenos Aires una “declaración de intención” para readmitir a Argentina en el Programa de Exención de Visas, lo que eventualmente permitiría a sus ciudadanos viajar a EEUU por hasta 90 días sin visado. No obstante, el NSC tenía conocimiento y la información no llegó a Rubio previamente.

El episodio, además, coincidió con otra polémica: la presencia en el viaje de Corey Lewandowski, exasesor de campaña de Trump y jefe de gabinete de facto de Noem, cuya situación laboral está bajo investigación.

“Lewandowski, exasesor de campaña de Trump, está clasificado como empleado temporal. La Casa Blanca está siguiendo de cerca sus horas de trabajo en el DHS en medio de sospechas de que ha trabajado más días de los permitidos”, reportó Axios.

“Corey fue con Noem a Argentina y alguien debió haber alertado a Rubio”, dijo un funcionario bajo anonimato.