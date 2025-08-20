La OTAN mantuvo un "debate excelente y sincero" sobre las garantías de seguridad para Ucrania

Banderas de los países miembros de la OTAN. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2025

Este miércoles los jefes de defensa de la OTAN conversaron sobre las garantías de seguridad que podrían ofrecer a Kiev para ayudar a un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania.

El almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, declaró que 32 jefes de defensa de toda la alianza celebraron una videoconferencia en medio de la presión diplomática liderada por Estados Unidos para poner fin a los combates.

"Hoy ha habido un debate excelente y sincero entre los jefes de defensa de la OTAN", escribió Cavo en X.

"Agradecí a todos su participación siempre proactiva en estas reuniones: estamos unidos, y esa unidad fue verdaderamente tangible hoy, como siempre", añadió.

El presidente del Comité Militar de la alianza reiteró el apoyo de la OTAN a Ucrania y aseguró que "la prioridad sigue siendo una paz justa, creíble y duradera".

El almirante italiano también tuvo palabras de apoyo con los soldados ucranianos que se encuentran en el frente de batalla.

"Nuestros pensamientos están con los valientes hombres y mujeres ucranianos. Admiramos su valentía incansable en la defensa de su país", indicó.

Rusia afirma que un diálogo sin su participación "no llevará a ninguna parte"

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo este miércoles que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país no llevará a ninguna parte, una declaración que coincidió con la reunión de la OTAN.

Lavrov aseguró que hablar de garantías de seguridad sin Rusia "es utópico" y "una vía que no llevará a ninguna parte".

Moscú advirtió que cualquier acuerdo de paz debe garantizar su propia "seguridad" y la de los rusoparlantes de Ucrania.