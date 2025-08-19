ANÁLISIS | La creciente influencia de Rusia en África: Angola y Chad en el punto de mira
Las operaciones encubiertas del Kremlin se intensifican con nuevas tácticas de propaganda y desinformación.
La influencia rusa en África está creciendo, y las recientes actividades en Angola y Chad muestran una evolución sofisticada de las estrategias de Moscú.
Tras orquestar golpes de estado militares en Mali, Burkina Faso y Níger, los servicios de inteligencia del Kremlin han puesto ahora su mirada en Angola y Chad, utilizando métodos discretos pero agresivos para expandir el alcance geopolítico de Rusia, según una investigación publicada por el periódico español La Razón.
Actividad en Angola
En Angola, el 7 de agosto de 2025, dos ciudadanos rusos fueron detenidos en la capital Luanda tras protestas violentas desencadenadas por el aumento del precio del combustible. Los individuos, identificados como Lev Lakshtanov e Igor Racthin, enfrentan cargos por asociación para delinquir, falsificación de documentos, terrorismo y financiación del terrorismo.
Las autoridades alegan que organizaron una red de desinformación y propaganda para avivar las protestas. Lakshtanov, de 64 años, es el fundador de Farol, una ONG vinculada a la diplomacia cultural rusa a través de Rossotrudnichestvo, la agencia oficial de cooperación cultural creada por el expresidente y ex primer ministro ruso Dmitri Medvédev. Esta organización planeaba abrir una sucursal en Luanda este año, indicó La Razón.
Lakshtanov y Racthin, tras ingresar a Angola con visas de turista, se instalaron en el barrio de Gamek y se presentaron como periodistas. Contactaron a Buka Tanda, un joven rusohablante líder de UNITA, el principal partido de oposición, bajo el pretexto de filmar un documental y abrir un centro cultural. Tanda los conectó con su primo, periodista de la televisión pública angoleña. Juntos, realizaron entrevistas pagadas con figuras políticas y una encuesta sobre la percepción de Rusia en Angola, antes de ser arrestados por su presunta implicación en las protestas.
Actividad en Chad
Un caso similar ocurrió en Chad en septiembre de 2024, cuando tres rusos y un bielorruso fueron detenidos en Yamena por los servicios secretos. Entre ellos estaban Maksim Shugaley y Samir Seyfan, figuras clave en las operaciones de influencia del grupo paramilitar ruso Wagner en África. Estos se presentaron como inversores, alquilaron un edificio, contactaron a políticos locales y comenzaron a construir una red de chadianos rusoparlantes.
Los otros dos detenidos, que se hicieron pasar por periodistas, ofrecieron financiación y formación a colegas chadianos, pero luego les pidieron publicar artículos a favor de Rusia a cambio de dinero. Fueron arrestados durante la inauguración de una casa rusa organizada en nombre de Rossotrudnichestvo.
Operaciones más discretas, pero más activas
Según Lou Osborn, del colectivo All Eyes on Wagner, estos casos revelan que las nuevas estrategias de Rusia en África son más discretas, pero más activas. Y agregó que “se están ampliando y volviéndose más profesionales”, señaló La Razón.
Estas tácticas se apoyan en la Iniciativa Africana, lo cual implica un enfoque más estructurado y profesional para llevar a cabo operaciones de influencia, y el despliegue de África Corp, una entidad que agrupa las antiguas estructuras militares de Wagner, ahora controladas por el Kremlin, junto con actores privados y consultores políticos ligados a los servicios secretos rusos, conocidos como África Politología.
