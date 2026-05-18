EN VIVO | Irán asegura haber contestado a la última propuesta de EEUU y presenta su agencia para controlar el paso del estrecho de Ormuz

Publicado por Israel Duro 18 de mayo, 2026

La cancillería Iraní anunció que ha respondido a la última propuesta de paz estadounidense tras las amenazas de Trump para acelerar un acuerdo que zanje el conflicto. Además, Teherán presentó una agencia que se encargará de gestionar el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz siguiendo las condiciones dictadas por el régimen y previo pago de unas tasas.

La situación además volvió a deteriorarse en la región, tras denunciar Arabia Saudita la intercepción de tres drones iraníes que invadieron su espacio aéreo y la denuncia por parte de Turquía de la intercepción de una nueva flotilla de la libertad por parte de Israel como "acto de piratería".

Un clima que volvió a provocar la subida de los precios del petróleo, con el Brent ya por encima de los 111 dólares por barril durante la jornada bursátil asiática y el West Texas International alcanzando los 106.

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07:54 am Irán asegura que ya ha respondido a la última propuesta de EEUU 13:54 18/05/2026 13:54 18/05/2026 La cancillería de Irán aseguró este lunes que el país había respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, y añadió que los intercambios continuaban a pesar de las informaciones de medios iraníes que describían las exigencias de Washington como excesivas.



"Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai. El vocero añadió que los intercambios "continúan a través del mediador pakistaní", sin ofrecer más detalles.

07:27 am Irán anuncia la creación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho de Ormuz 13:47 18/05/2026 13:47 18/05/2026 El máximo organismo de seguridad de Irán anunció el lunes la formación de un nuevo órgano para gestionar el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán cerró de facto y por cuyo paso quiere cobrar a los buques.



En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería "información en tiempo real sobre las operaciones" en este paso marítimo.

07:01 am Tensión entre Turquía e Israel por la intercepción de la Flotilla de la Libertad 13:41 18/05/2026 13:41 18/05/2026 Turquía e Israel protagonizaron un encontronazo diplomático tras la intercepción por parte de la armada israelí de la flotilla de la libertad que partió desde territorio turco en dirección a Gaza.

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​Mientras que Israel afirmó que su ejército "frustró un plan malicioso", Ankara calificó la detención de los activista como "un acto de piratería"

06:50 am El precio del petróleo sigue subiendo 13:35 18/05/2026 13:35 18/05/2026 El precio del crudo continúa en ascenso ante la situación de Oriente Medio. Al término de la jornada bursátil en Asia, el barril de Brent cotizaba por encima de los 111 dólares, mientras que el WTI superaba los 106.

06:25 am La OIEA alerta de que las reservas comerciales de petróleo están disminuyendo "muy rápidamente" 13:10 18/05/2026 13:10 18/05/2026 Las reservas comerciales de petróleo están disminuyendo "muy rápidamente", ya que los suministros del Golfo siguen interrumpidos por la guerra de Oriente Medio, incluso con la liberación de reservas estratégicas por parte de los gobiernos de todo el mundo, dijo el lunes el jefe de la Agencia Internacional de la Energía.



El temor a la escasez está aumentando con la temporada de viajes de verano acercándose en el hemisferio norte. Las compañías aéreas han advertido de la escasez de combustible para aviones en las próximas semanas si persisten las interrupciones en el suministro.



"Los inventarios comerciales están disminuyendo... Creo que se están agotando muy rápidamente", declaró Fatih Birol a los periodistas a su llegada a una reunión de ministros de Finanzas del G7 en París. "Aún nos quedan varias semanas, pero debemos ser conscientes de que están disminuyendo rápidamente", dijo, advirtiendo de que "no son interminables".

06:29 am La selección de fútbol de Irán viaja a Turquía antes del Mundial 13:09 18/05/2026 13:09 18/05/2026 La selección nacional de fútbol de Irán viajó este lunes a Turquía donde debe disputar un amistoso y completar las solicitudes de visado para viajar a Estados Unidos para el Mundial de 2026, informaron medios iraníes.

06:02 am La OIT advierte de que la guerra de Oriente Medio amenaza millones de puestos de trabajo 13:42 18/05/2026 13:42 18/05/2026 La guerra de Oriente Medio está socavando los salarios y las condiciones laborales más allá de la región en conflicto, según afirmó el lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El organismo predijo en un informe que el conflicto podría costar millones de puestos de trabajo y provocar una caída de los salarios reales en 2026 y 2027, con especial riesgo para los trabajadores migrantes que envían remesas a sus hogares.



"Se prevé que el conflicto afecte a los mercados de trabajo durante algún tiempo, y la magnitud y duración de sus efectos dependerán de cómo evolucione la situación", señala el informe.

05:37 am Arabia Saudita intercepta tres drones 13:07 18/05/2026 13:07 18/05/2026 Arabia Saudita interceptó tres drones que entraron el domingo en su espacio aéreo procedentes de Irak, anunció el portavoz del Ministerio de Defensa, el general de división Turki al-Maliki.



"En la mañana del domingo, tres drones fueron interceptados y destruidos tras entrar en el espacio aéreo del Reino desde el espacio aéreo iraquí", precisó el portavoz en un comunicado.

04:26 am Trump no ha hecho ninguna "concesión concreta" en respuesta a Irán 13:06 18/05/2026 13:06 18/05/2026 -

Estados Unidos no hizo concesiones concretas en su respuesta a la oferta iraní para poner fin a la guerra, afirmaron medios iraníes. La agencia de noticias Fars señaló que Washington presentó una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.



Según esta misma fuente, Estados Unidos también rechazó desbloquear "ni siquiera el 25%" de los activos iraníes congelados en el extranjero o pagar indemnizaciones por los daños sufridos por Irán durante la guerra.