Un impactante aumento en Irán hace que las ejecuciones en el mundo batan récord en 2025

Publicado por Williams Perdomo 18 de mayo, 2026

El impactante aumento del número de ejecuciones en Irán, que aplicó la pena de muerte a más de 2.150 personas, hizo que las ejecuciones en 2025 en todo el mundo batieran un récord desde 1981. Así lo reveló el informe anual de Amnistía Internacional publicado el lunes.

La organización de defensa de los derechos humanos con sede en el Reino Unido contabilizó al menos 2.707 ejecuciones en el mundo en 2025. De esos casos, 2.159 casos fueron reportados en Irán, más del doble que en 2024, según Amnistía Internacional (AI).

Sin embargo, estos datos "no incluyen las millas de ejecuciones" que AI cree que se llevaron a cabo en China, el país que más aplica la pena de muerte, debido al "secreto de Estado" que ampara estas cifras.

Según la oenegé, el número de ejecuciones en 2025 fue más de dos tercios superior al registrado en 2024.

"Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos", detalló la organización.

Tanto AI como otros grupos de derechos humanos han señalado que Irán está intensificando de nuevo el uso de la pena de muerte en 2026, a raíz de las protestas de enero y la guerra contra Israel y Estados Unidos, por acusación relacionada con las protestas.