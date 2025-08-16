Los dirigentes europeos preparan el camino para una cumbre Trump-Zelenski-Putin
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, enviaron un comunicado conjunto donde prometen "seguir reforzando las sanciones" contra Rusia.
Los dirigentes europeos afirmaron este sábado estar dispuestos a facilitar una cumbre entre Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, al día siguiente del encuentro en Alaska entre los presidentes ruso y estadounidense sobre el conflicto en Ucrania.
"Estamos (...) dispuestos a trabajar con los presidentes Trump y Zelenski con vistas a una cumbre tripartita, con el apoyo de Europa", afirmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado conjunto.
Los países europeos prometen "seguir reforzando las sanciones" contra Rusia
Los líderes europeos dijeron también que estaban "dispuestos a mantener la presión" sobre Rusia a través de sanciones tras la cumbre celebrada en Alaska entre los presidentes Trump y Putin, que pretendía lograr un alto al fuego.
"Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias para presionar la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera", afirmó el documento.
"Una paz sólida y duradera"
El primer ministro británico, Keir Starmer, por su parte elogió los esfuerzos de Donald Trump por acercarnos "más que nunca al fin de la guerra ilegal de Rusia en Ucrania", después de que el mandatario mantuviera conversaciones Putin.
"Si bien se han logrado avances, el siguiente paso deben ser más conversaciones" que involucren al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo Starmer en una declaración después de una reunión informativa con Trump y otros líderes europeos, tras concluir el encuentro en Alaska.
Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025
At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.…
El presidente francés, Emmanuel Macron, también dijo este sábado que el apoyo a Kiev y la presión sobre Rusia deben continuar hasta que se logre "una paz sólida y duradera" en Ucrania, que cualquier proceso debe ir acompañado "de garantías de seguridad inquebrantables".
Macron aseguró que era "esencial aprender todas las lecciones de los últimos 30 años, y en particular la propensión bien establecida de Rusia a no cumplir sus propios compromisos", en un mensaje publicado en X tras los distintos contactos diplomáticos posteriores a la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.