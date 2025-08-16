Rusia lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania mientras se celebraba la reunión de Putin con Trump

Un bombero ucraniano trata de apagar un fuego tras el ataque con drones rusos (archivo) AFP.

Publicado por Diane Hernández 16 de agosto, 2025

El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, informó Kiev, mientras se celebraba en Alaska la reunión entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La fuerza aérea ucraniana, en un comunicado publicado en Telegram, afirmó que derribó 61 de esos drones, entre los que había aparatos de tipo "Shahed" (de diseño iraní) y dispositivos señuelo.

Las regiones impactadas fueron Sumi (nordeste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó la misma fuente. No reportaron el número de heridos o muertes tras los ataques rusos.

Estos ataques tuvieron lugar mientras se llevaba a cabo en Alaska el esperado encuentro entre Putin y Trump para intentar poner fin a la guerra, pero que de momento no resultó en ninguna tregua, declararon los participantes.

Trump descarta un alto el fuego inmediato en Ucrania y presiona por un "acuerdo de paz"

Este sábado el propio Trump calificó su encuentro con el mandatario ruso como "¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska!" a través de un mensaje en su red social Truth Social.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene", agregó Trump en la plataforma digital.

El presidente confirmó que Zelenski visitará vendrá a Washington DC el lunes por la tarde para reunirse con él en el Despacho Oval.

"Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas", concluyó su comunicado el republicano.

La guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y ha causado decenas de miles de muertos.