Colombia: multitudinaria marcha en en apoyo al expresidente Álvaro Uribe tras su condena

Publicado por Carlos Dominguez 7 de agosto, 2025

Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por presunto soborno y fraude procesal. El exmandatario permanece detenido en su casa, mientras apela la sentencia.

A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá durante las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.

Con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva, sus simpatizantes corearon "Uribe, amigo, el pueblo está contigo", mientras avanzaban hacia la central Plaza de Bolívar.

En Medellín, segunda ciudad del país y cuna del exmandatario, ríos de gente salieron a las calles en su defensa.

"No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición", clamó desde una tarima Tomás Uribe, hijo del expresidente.

El popular líder de la derecha, de 73 años, sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.