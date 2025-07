Brasil: la justicia ordena a Bolsonaro portar una tobillera electrónica

Publicado por Alejandro Baños 18 de julio, 2025

La justicia brasileña ordenó que Jair Bolsonaro lleve puesta una tobillera electrónica mientras se continúa recabando datos e información que conduzcan a la imputación del expresidente brasileño por supuestamente haber intentado perpetrar un golpe de Estado en 2022.

Este viernes, el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso y miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) -órgano judicial de máxima instancia de Brasil- aseguró que Bolsonaro incitó a una multitud a cometer "actos hostiles" contra el país cuando el expresidente cayó derrotado en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Con la implantación de esta tobillera electrónica, Bolsonaro no podrá salir de Brasil y estará localizable las 24 horas del día.

"No usar redes sociales, no hablar con diplomáticos, ..."

El expresidente brasileño recibió numerosas muestras de apoyo nada más conocer la orden del juez de Moraes. Una de las más significativas fue la de su hijo Eduardo, quien enumeró todas y cada una de las prohibiciones que impuso el magistrado a su padre.

"Alexandre de Moraes redobló la apuesta y después del video de Bolsonaro a Donald Trump, le ordenó: usar una tobillera electrónica, no salir de su vivienda entre las 7:00 de la tarde y las 7:00 de la mañana, no utilizar redes sociales, no comunicarse con embajadores y diplomáticos extranjeros ni acercarse a las embajadas y no hablar con personas que están bajo investigación, como yo y mi hermano Carlos", informó Eduardo a través de su perfil en X.

Flavio Bolsonaro: "Típico de una inquisición"

Bolsonaro también fue respaldado por otro de sus hijos: Flavio. El primogénito del expresidente brasileño envió unas palabras más personales y familiares a su padre, además de mencionar que la justicia no está respetando el derecho a la presunción de inocencia.

"Mantente fuerte, papá. ¡No nos callarán! La humillación deliberada dejará cicatrices en nuestras almas, pero servirá de motivación para seguir luchando por nuestro Brasil libre de déspotas. Prohibir al padre hablar con su propio hijo es el mayor símbolo del odio que se ha apoderado de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente innecesarias y cobardes. Típico de una inquisición, cuyo juicio final está listo incluso antes de empezar", dijo Flavio.

"Incluso nuestros adversarios saben de tu inocencia, de tu honestidad. Y todos sabemos que no merecías pasar por esto. ¡Dios te honrará, papá! Saldrás aún más grande y fuerte de todo esto, ¡para liderar el rescate de nuestro Brasil!", agregó el hijo mayor del expresidente.

Bolsonaro, quien considera su caso como "persecución política", se enfrenta a una pena de prisión de hasta 40 años de cárcel. La Fiscalía brasileña, que ya solicitó esa condena, acusa al expresidente de haber intentado llevar a cabo un golpe de Estado y de haber incurrido en delitos como asociación criminal, entre otros.