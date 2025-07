La Administración Trump reanudará las conversaciones nucleares con Irán la próxima semana

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de julio, 2025

El medio Axios reveló este jueves que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump reanudará la próxima semana las conversaciones nucleares con el régimen iraní en la capital noruega de Oslo, en lo que representará el primer encuentro entre Washington y Teherán desde la guerra de 12 días que mantuvieron Israel y el país persa. De acuerdo a lo publicado en su artículo, basándose en los comentarios de dos fuentes no identificadas, se conoce que la reunión tendrá lugar la semana que viene, pero no se conoce aún la fecha en específico. De igual forma, Axios detalló que el representante de la Administración Trump será el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mientras que el representante del régimen islámico será el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi.

Ambos países habían sostenido cinco rondas de conversaciones nucleares desde el 12 de abril, e incluso tenían previsto celebrar una sexta ronda dos días antes de que el Gobierno israelí decidiera lanzar varios ataques contra Irán el 13 de junio, ante numerosos reportes que detallaban lo cerca que se encontraba el régimen islámico de desarrollar armas nucleares. Si bien la Administración Trump manifestó su incomodidad ante los bombardeos ejercidos por Israel, Estados Unidos lanzó un ataque sin precedentes contra tres instalaciones nucleares de Irán el 22 de junio.

Irán aseguró que seguirá enriqueciendo uranio

Durante las conversaciones nucleares, las cuales se estancaron debido al conflicto, los Estados Unidos e Irán mantuvieron fuertes desacuerdos sobre el enriquecimiento, el cual ha sido considerado por el régimen persa como un derecho “no negociable”, mientras que Washington lo ha calificado en varias ocasiones como una “línea roja”. Irán incluso ha insistido en su derecho a enriquecer uranio después de la guerra, la cual resultó en un retraso considerable de sus ambiciones nucleares ante la destrucción de las plantas de Fordow, Natanz e Isfahán.

En una entrevista con NBC, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Majid Takht Ravanchi, explicó que la política del régimen iraní con respecto al enriquecimiento de uranio no había cambiado en lo más mínimo. “Irán tiene todo el derecho de realizar enriquecimiento en su territorio. Lo único que debemos observar es no avanzar hacia la militarización”, comentó, poco después de que Araghchi sostuviera que Irán podría reanudar el enriquecimiento de uranio y detallara que “aún necesitamos más tiempo” antes de retomar las conversaciones con los Estados Unidos, para asegurarse de que este no recurrirá a la acción militar durante las negociaciones.