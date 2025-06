El europarlamentario Jorge Martín habla en exclusiva con VOZ: “La Unión Europea está financiando dictaduras en Latinoamérica con dinero de los contribuyentes”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de junio, 2025

En el IV Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado en la capital paraguaya, Asunción, el eurodiputado español Jorge Martín Frías conversó con la productora ejecutiva de VOZ, Karina Yapor, sobre la amenaza del socialismo en Iberoamérica, el papel de la Administración Trump y el preocupante rol que desempeñan actualmente las instituciones europeas en la financiación de regímenes socialistas en la región.

Martín Frías explicó que Foro Madrid se creó como respuesta al avance del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, organizaciones que, según señaló, “hacen injerencia en nuestras naciones, dan soporte y son parte de regímenes liberticidas como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia”. Según el europarlamentario, allí donde hay “miseria, narcotráfico y autoritarismo”, están presentes esas estructuras "criminales".

El dirigente de Vox sostuvo que la gran diferencia de Foro Madrid con respecto a otros organismos e iniciativas es el reconocimiento del enemigo en común: “El socialismo y el comunismo”. Dijo que la alianza no pretende ser programática, sino que, por el contrario, sirva unir fuerzas en defensa de principios fundamentales como la libertad, la democracia y la propiedad privada, todos contenidos en la Carta de Madrid, documento fundacional del foro.

Sobre el futuro de la región, el europarlamentario se mostró optimista: “Iberoamérica va a empezar a disfrutar de una época de prosperidad, en la que van a florecer las libertades y el respeto a los derechos individuales”, dijo Martín Frías, mencionando como señales positivas los gobiernos de Argentina, Ecuador y Paraguay.

Respecto a la relación con Estados Unidos, el político español afirmó que la Administración del presidente Donald Trump ha sido clave para reposicionar la agenda iberoamericana. Destacó, especialmente, la decisión de retirar la licencia de Chevron en Venezuela.

“La administración Trump es una oportunidad para todos. Primero, para los estadounidenses. Segundo, para los propios iberoamericanos, que crean de verdad en la libertad, en la soberanía de sus naciones, en las buenas políticas, en la familia, en los valores”, sentenció.

El europarlamentario no se guardó palabras para criticar duramente a la Comisión y el Parlamento Europeo. Particularmente, señaló que "las fuerzas patriotas", a las que pertenece, están siendo censuradas institucionalmente y alertó sobre el uso de fondos europeos para financiar dictaduras de izquierda.

“La Comisión Europea ahora mismo financia a regímenes liberticidas. En el caso de Venezolano, a través de 450 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria, pero nadie sabe, no hay una trazabilidad de dónde va eso", denunció. "Lo mismo pasa con Cuba, lo mismo pasa con Nicaragua, donde se han dado 80 millones de euros, si no me equivoco, uno de ellos en concepto de empoderamiento de la sociedad civil. Cuando la sociedad civil no existe en Nicaragua, está sometida. Es bastante preocupante, es algo que hay que alertar, que hay que denunciar".

Martín Frías también cuestionó el financiamiento a organizaciones como la UNRWA, acusada de vínculos con el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel. Y criticó a la polémica Corte Penal Internacional por abrir una oficina en Caracas mientras la cuñada del fiscal trabaja en el equipo legal del dictador venezolano Nicolás Maduro.

En cuanto a la Defensa europea, respaldó las exigencias de la Administración Trump hacia los países miembros de la OTAN.

“Es necesario aumentar el gasto en defensa, que lo hagan los Estados miembros, no la Comisión”, dijo, y calificó de “hipócrita” la actitud de Europa, que —según argumentó— compró más gas a Rusia de lo que ha ayudado a Ucrania.

“La Unión Europea se sostiene con nuestros impuestos. No podemos permitir que ese dinero financie a dictaduras ni a organizaciones cómplices del terrorismo”, concluyó el eurodiputado.