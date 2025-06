Un indígena y exasesor zapatista podría presidir la Suprema Corte de México: ¿Quién es Hugo Aguilar?

Publicado por Diane Hernández 3 de junio, 2025

Hugo Aguilar, quien podría convertirse en los próximos días en el presidente de la Suprema Corte de México, es un indígena mixteco y exasesor de la antigua guerrilla zapatista que promete saldar la "deuda" de la Justicia con los pueblos originarios.

Nacido en 1973 en el estado de Oaxaca (sur), Aguilar está cerca de encabezar el Supremo de ese país al lograr la más alta votación para magistrado del tribunal con 87% de votos escrutados de las inéditas y controvertidas elecciones de jueces realizadas en México del domingo 1 de junio.

De oficializarse el triunfo, el abogado sería el segundo ministro originario de Oaxaca en liderar el máximo tribunal después de Benito Juárez, considerado padre del México moderno. Juárez lideró la máxima corte (1857-1858) antes de convertirse en presidente del país (1858-1872), un hito en Latinoamérica.

Funcionario de AMLO

Aguilar, que fue funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), es un abogado con maestría en derecho constitucional, su nombre fue propuesto por el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, según el reglamento de selección de candidatos que delegó esa tarea a los tres poderes del Estado.

Bautizado por un diario como "el enviado de Benito Juárez", Aguilar, que habitualmente viste camisas con coloridos bordados autóctonos, no ha militado en ningún partido y tampoco tiene experiencia como juez.

El posible presidente de la Suprema Corte Mexicana -según los diarios más fuertes del país-, fue además asesor jurídico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante una negociación con el gobierno en 1996.

La guerrilla del EZLN, encabezada por el subcomandante Marcos, se levantó en armas en Chiapas (sur) en 1994 para reivindicar los derechos indígenas, y aunque siempre fue afín a la izquierda, rompió con López Obrador.

Una campaña con silencios y redes "borradas"

Los vínculos de Aguilar con el zapatismo apenas figuraron en su campaña, que se enfocó en captar el voto oficialista. El abogado ha sido blanco de acusaciones en redes sociales por supuestamente negarse a pagar la pensión alimenticia de un hijo.

Pero una defensora de los derechos de las mujeres de Oaxaca aseguró que justo antes de la campaña "todas esas publicaciones desaparecieron" y no se ha podido corroborar la denuncia.

Ellos podrían ocupar un espacio en la Suprema Corte de México En la más reciente actualización del Instituto Nacional Electoral (INE), de cara a la recta final del conteo oficial hay nueve candidatos y candidatas que se han mantenido entre los favoritos en las últimas horas. En ese sentido, Hugo Aguilar y Lenia Batres continúan a la cabeza de las preferencias para presidir la SCJN.



Según el informe de las 21:30 horas del lunes, y con un avance del 86,57% de las actas contabilizadas, los cinco perfiles de candidatas que se perfilan para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación son Batres Guadarrama (4,94%), Yasmín Esquivel Mossa (4,37%), Loretta Ortiz Ahlf (4,19%), María Estela Ríos (3,93%), y Sara Irene Herrerías (2,65%).



En tanto, los cuatro candidatos que podrían llegar al organismo son Aguilar (5,20%), Azael Figueroa Mejía (2,96%), Irving Espinosa Betanzo (2,87%), y Arístides Guerrero García (2,83%).



Casillas vacías, acordeones, y un centenar de protestas

Con una participación ciudadana estimada entre el 12,57% y el 13,32% del padrón electoral, México se vio envuelto en un proceso que fue el centro de las críticas y las protestas de la mayoría de sus sectores.

Aunque para las autoridades, fue una jornada "histórica", para millones de votantes inconformes, se convirtió en una "farsa". Si bien el bajo porcentaje de aprobación ciudadana reflejaría como ilegítima una elección con resultados similares, el Gobierno dejó claro que "sea el dato que sea, estos comicios son legítimos porque la Constitución no indica un porcentaje mínimo de participación".

A lo largo del día electoral, las casillas se convirtieron tanto en centros de votación como en escenarios de protesta simbólica, mientras en varios estados se registraron algunos hechos violentos, nula participación y hasta marchas.

Amenazas y cabezas de cerdo Uno de los casos más relevantes durante las elecciones se registró en Chiapas, donde la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, confirmó el robo de 25 paquetes electorales, ocurrido el viernes 31 de mayo.



También se supo que al menos 16 casillas no pudieron instalarse. En otro distrito varias boletas regresaron ya manipuladas o marcadas, lo que imposibilitó su uso.

​

​Situaciones similares fueron denunciadas en Sinaloa, específicamente en Culiacán, donde ciudadanos y presuntos funcionarios de casilla reportaron la recepción de boletas previamente marcadas, así como la llegada de votantes con "acordeones" en mano, lo que generó sospechas de inducción al voto.

​

​En Ciudad Juárez, Chihuahua, autoridades y ciudadanos hallaron al menos tres hieleras que contenían cabezas, patas y orejas de cerdo, junto con una cartulina que advertía: "Si votan van a tener consecuencias".

"Esta reforma no es del pueblo, es de Morena"

"RIP al Poder Judicial", "Esta reforma no es del pueblo, es de Morena", "La justicia no debe ser política", y "No hay justicia sin independencia" fueron algunas de las leyendas que circularon ampliamente en redes sociales en los últimos días.

Tres de las cinco mujeres que se perfilan como ministras de la SCJN y algunos de los hombres habrían sido designadas por AMLO - presidente de Morena, el partido gobernante-, antes de concluir su mandato. Algunas de ellas enfrentan acusaciones de escándalos, plagios de tesis y vínculos con el narcotráfico.

En el transcurso del día, también se reportaron tres fallecimientos de personas mayores en distintas sedes de votación. Aunque ninguno de los decesos estuvo relacionado con hechos violentos, los casos marcaron la jornada.

El INE investiga a Morena por manipulación e injerencia en las elecciones

Días atrás la autoridad electoral de México reveló que está investigando denuncias acerca de que grupos políticos, incluido el gobernante Morena, por influir en los votantes.

Claudia Zavala, consejera electoral del INE, dijo a Reuters que la institución está analizando dos quejas. La primera alega que el gobierno de Nuevo León y el partido político Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a funcionarios públicos que llevaran a los votantes a las urnas y compartieron panfletos promocionando los nombres de los candidatos.

La segunda denuncia, en Ciudad de México, plantea acusaciones similares contra funcionarios públicos y el partido gobernante, Morena.