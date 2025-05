Rusia intensifica los ataques contra Ucrania con 90 drones y dos misiles balísticos

El Ejército ruso lanzó en la noche del jueves un ataque masivo contra Ucrania, utilizando 90 drones, incluidos aparatos de ataque Shahed de origen iraní y réplicas sin carga explosiva, junto con dos misiles balísticos, identificados como Iskander-M o su equivalente norcoreano KN-23.

Según el informe, citado por Infobae, de la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas aéreas lograron neutralizar 56 de los drones Shahed en varias regiones del este, norte y sur del país, pero no pudieron interceptar los misiles balísticos.

El ataque dejó impactos en 12 lugares distintos, aunque no se especificaron las regiones afectadas ni el tipo de infraestructuras dañadas.

En paralelo, Ucrania intensifica sus esfuerzos para contrarrestar la maquinaria bélica rusa, apoyada por un reciente compromiso de Berlín para financiar capacidades de ataque de largo alcance.

Este respaldo alemán, anunciado por el Ministerio de Defensa, podría potenciar los ataques ucranianos contra objetivos militares estratégicos en territorio ruso, como fábricas de armamento y bases aéreas.

Por su parte, analistas ucranianos, como Ivan Kirichevski de Defense Express, destacan que, si Ucrania logra producir misiles con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, el impacto superaría al de los misiles Taurus, de 500 kilómetros, algo que sería clave para presionar a Rusia.

Los esfuerzos ucranianos se centran en interrumpir la producción militar rusa, atacando instalaciones clave.

La semana pasada, drones ucranianos golpearon la planta de energía en Lipetsk, único fabricante ruso de baterías para bombas aéreas guiadas y ciertos misiles.

Otros objetivos, como fábricas cerca de Moscú y la base aérea de Olenia, a 1.800 kilómetros de la frontera, han sido alcanzados, evidenciando la creciente capacidad de Ucrania para atacar a distancia.

Estos ataques son producto de la intensificación del conflicto. Ucrania, por su parte, está fortaleciendo su capacidad ofensiva gracias al apoyo internacional, mientras que Rusia mantiene una estrategia de bombardeos masivos con la intención del desgaste.

Macron solicita a Trump sanciones para Putin si rechaza el alto el fuego

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó durante un diálogo en Singapur, que un rechazo ruso a un alto el fuego en Ucrania será un “test de credibilidad” para Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.



En una rueda de prensa junto al primer ministro singapurense, Lawrence Wong, Macron instó a Washington a imponer sanciones al Kremlin si Moscú no muestra voluntad de paz.



“Si Rusia no está lista para hacer la paz, los Estados Unidos deben confirmar su compromiso de sancionarla”, señaló.



Además, el francés reveló haber discutido recientemente con Trump, quien expresó impaciencia por la situación. Macron, quien visitó Kiev recientemente junto a otros líderes europeos, advirtió entonces sobre sanciones masivas si Rusia no cesaba las hostilidades.