Modificación de la radiación solar: la última insensatez de los 'profetas' del cambio climático

Publicado por Carlos Dominguez 9 de mayo, 2025

La Agencia de Investigación e Innovación Avanzadas (ARIA), respaldada por el Gobierno británico, indicó el miércoles que financiará proyectos de Modificación de Radiación Solar (SRM) por un monto de casi $80 millones, como parte del programa Exploring Climate Cooling (Explorando el Enfriamiento Climático).

Estos experimentos reales de geoingeniería buscan disminuir el impacto de la radiación solar sobre la superficie del planeta con el objetivo de luchar contra el "cambio climático".

Según The NOAA Science Council, "la modificación de la radiación solar se refiere a las acciones deliberadas y a gran escala destinadas a disminuir la temperatura media global de la superficie mediante el aumento de la reflexión de la luz solar lejos de la tierra".

¿Cuáles son los proyectos financiados por ARIA?

Para aumentar la reflexión solar, los científicos necesitan alterar artificialmente la atmósfera y para esto cuentan con un insólito abanico de ideas que podrían representar un gran riesgo para el planeta y sus ecosistemas.

ARIA anunció el miércoles que financiará cinco proyectos que podrían dar lugar a experimentos de campo.

Entre los proyectos se encuentra: la investigación sobre el engrosamiento del hielo marino del Ártico para hacerlo más reflectante, el aclaramiento de las nubes marinas (MCB) y la inyección de aerosoles o de partículas minerales en la estratosfera (SAI).

La idea es aumentar la reflectividad de la atmósfera, las nubes o la superficie de la Tierra para disminuir la temperatura global del planeta.

"Los experimentos sobre el engrosamiento del hielo marino podrían tener lugar este mismo invierno", ha reportado la BBC.

Asimismo, se financiará un proyecto basado en modelos para el despliegue de espejos o pantallas en el espacio.

En cuanto a las técnicas SAI, se necesitarían nuevos aviones capaces de volar a una altitud de unas 12 millas, difundiendo la luz solar que refleja aerosoles como el azufre, recogió la BBC.

Modificar la radiación solar: un negocio lucrativo para los 'profetas' del cambio climatico

Actualmente no existe una regulación internacional para la geoingeniería. Por ejemplo, la empresa Make Sunsets, ubicada en San Francisco, ya se encuentra comercializando "nubes de polvo" que reflejan la radiación solar lejos de la Tierra.

Make Sunsets dice haber lanzado 156 "nubes" a cambio de cooling credits.

"Un globo lleno de hidrógeno y dióxido de azufre se lanza y se eleva hasta 12 millas antes de estallar y liberar el gas en la estratosfera. Afirman que 1 g de este gas compensa una tonelada de dióxido de carbono al año", reportó la BBC.

Según la empresa, estos globos pueden permanecer en el cielo entre seis meses y tres años.

Asimismo, el anuncio de ARIA fue criticado por el profesor Raymond Pierrehumbert, de la Universidad de Oxford: "La geoingeniería solar tiene enormes y preocupantes implicaciones para la sociedad global. La financiación británica sienta un peligroso precedente para que otros gobiernos se suban al carro [y] es el colmo de la insensatez abrir la puerta a experimentos de campo en ausencia de cualquier gobernanza nacional o internacional".

Florida aprueba un proyecto de ley para prohibir la SRM

Varios republicanos han expresado su preocupación por estos planes de geoingeniería. A finales de abril, la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, calificó de "absoluta locura" este tipo de experimentos.

El martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su apoyo a dos proyectos de ley aprobados por la Legislatura de Florida, destinados a proteger a los floridanos de la exposición química no autorizada y la manipulación atmosférica. Uno de ellos es la ley 56 del Senado de Florida.

Ron de Santis celebró la acción publicando en X:

"Florida no es un campo de pruebas para la geoingeniería. Ya no permitimos este tipo de actividad, pero vamos a dar un paso más para garantizar que no se lleve a cabo en este estado. En cuanto llegue a mi mesa, firmaré la recién aprobada Ley 56 del Senado para prohibir la liberación de sustancias químicas en nuestros cielos para alterar el clima o la atmósfera".