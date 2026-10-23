Trump firma un decreto ejecutivo para reducir los costes de la vivienda
La orden tiene como objetivo reducir los costes de la vivienda para los contribuyentes estadounidenses que deseen comprar viviendas unifamiliares.
El presidente Trump firmó el jueves una orden ejecutiva el jueves con el objetivo de reducir los costes de la vivienda para los contribuyentes estadounidenses que deseen comprar viviendas unifamiliares.
La orden ejecutiva ordena al director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, que cree un programa piloto que cancele de forma proactiva la prima del seguro hipotecario del prestatario una vez que este haya cumplido los requisitos de capital propio basados en el valor de mercado actual.
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La orden establece también el Grupo de Trabajo para la Innovación en Viviendas Prefabricadas, del que se espera que proponga formas de aumentar la calidad y reducir el coste de la construcción de una vivienda facilitando el uso de métodos de fabricación modernos.
Además, ordena a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y al secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, que reduzcan los tipos de interés de los préstamos para viviendas unifamiliares concedidos por sus respectivos departamentos.
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