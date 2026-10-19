Michigan encuentra más personas no ciudadanas en el padrón electoral antes de las elecciones

Las autoridades del condado de Macomb han identificado a más personas sin ciudadanía inscritas en el censo electoral, lo que plantea dudas sobre los procedimientos de inscripción de votantes de cara a las elecciones de noviembre, en las que hay mucho en juego.

Según un informe publicado el 16 de octubre por The Daily Signal, 236 personas que se declararon a sí mismas como no ciudadanas fueron convocadas para formar parte de un jurado en el condado de Macomb durante el tercer trimestre de 2026.

De ellas, nueve estaban inscritas en el censo electoral y una tenía antecedentes de haber votado.

El secretario del condado de Macomb, Anthony Forlini, afirmó que esta cuestión no debería abordarse desde una perspectiva partidista. "No debería importar si se trata de demócratas o republicanos", declaró a la publicación, y añadió que había remitido la información al secretario de Estado de Míchigan.

La oficina de la fiscal general de Míchigan, Dana Nessel, anunció la presentación de cargos contra cinco no ciudadanos acusados de votar en las elecciones de 2024. Por su parte, la oficina de la secretaria de Estado, Jocelyn Benson, había revisado previamente otra lista de personas identificadas por Forlini, confirmando que algunas eran no ciudadanos, mientras que otras eran ciudadanos.

Estas conclusiones se producen mientras Míchigan se prepara para una reñida contienda por el Senado de los Estados Unidos entre el republicano Mike Rogers y el demócrata Abdul El-Sayed. Los responsables electorales del estado no habían respondido a las últimas consultas de The Daily Signal en el momento de la publicación.

© Just The News.