Dos exfuncionarios del FBI fueron acusados de realizar declaraciones falsas sobre el ordenador portátil de Hunter Biden

Dos ex agentes de inteligencia del FBI comparecieron el viernes ante un tribunal federal acusados de realizar declaraciones falsas ante el Congreso sobre su papel en la investigación del ordenador portátil de Hunter Biden en las últimas semanas del ciclo electoral presidencial de 2020.

Los exagentes son Nikki Floris y Bradley Benavides, ambos especializados en interferencia electoral extranjera, según la Associated Press.

Según la declaración jurada del Departamento de Justicia del 20 de octubre, Floris y Benavides realizaron "declaraciones sustancialmente falsas" en el marco de la investigación de 2023 de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes sobre su participación en un grupo de trabajo especializado del FBI sobre influencia extranjera que investigaba a Biden, el hijo del expresidente Joe Biden, y sobre lo que sabían acerca de su ordenador portátil.

El ordenador portátil contenía información sobre los cuestionables negocios en el extranjero de Hunter Biden mientras su padre era vicepresidente.

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El director del FBI, Kash Patel, afirmó en un comunicado que Floris dirigió el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera (FITF) del FBI —ya disuelto— como subdirector adjunto desde mediados de 2019 hasta mediados de 2022, y que Benavides fue jefe de sección desde mediados de 2019 hasta las elecciones de 2020.

"Ambos declararon que el FITF no participó en las investigaciones sobre Hunter Biden", afirmó Patel. "Las pruebas documentales, las comunicaciones de la época y los testimonios de los testigos contradicen su declaración".

Patel también alegó que Floris fue grabada en privado afirmando que "dirigía un gobierno en la sombra" durante las elecciones de 2020 en el marco de su función en el grupo de trabajo.

El abogado de Floris afirmó que la exagente "sirvió a nuestra nación como una dedicada agente de inteligencia del FBI durante casi 20 años. Sin embargo, hoy el Departamento de Justicia la ha acusado falsamente de un delito basándose en las declaraciones de políticos, no en los hechos".

Patel afirmó: "Que altos cargos del FBI mientan al Congreso atenta contra la esencia misma de nuestro sistema... El abogado de Floris desmintió las acusaciones, la describió como una patriota y sugirió que el momento elegido —justo antes de las elecciones de mitad de legislatura— resulta sospechoso".

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