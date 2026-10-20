La misma red rojiverde que impulsó las protestas antiisraelíes en EEUU está en el centro de los disturbios y revueltas en Francia

Mientras las imágenes de los violentos disturbios franceses daban la vuelta al mundo este fin de semana, los conservadores estadounidenses advierten de que la misma destrucción podría llegar a suelo estadounidense.

La amenaza, tal y como ellos la ven, proviene de la floreciente Alianza Rojo-Verde, una alianza entre la extrema izquierda y los islamistas. Una imagen impactante de la supuesta alianza fue en Francia el pasado fin de semana, cuando multitudes que ondeaban banderas palestinas protestaron y provocaron disturbios junto a comunistas franceses y otros grupos de extrema izquierda.

En el centro de la promoción internacional de los disturbios en Francia se encuentra la red financiada por el donante de izquierdas Neville Roy Singham, cuyos grupos fueron impulsores clave de la ola de manifestaciones contra Israel en Estados Unidos tras el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Singham, que nació en Estados Unidos, vive actualmente en Shanghái, China. El New York Times informó en 2023 sobre sus vínculos con el Partido Comunista Chino, actualmente en el poder.

Las protestas francesas comenzaron a finales de septiembre por la escasez de profesores, el hacinamiento en las aulas y el deterioro de los edificios escolares. Desde entonces se han extendido, adquiriendo un carácter más amplio centrado en el descontento con el Gobierno francés.

Una investigación de Fox News Digital a principios de este mes identificó 50 organizaciones que participaban en el movimiento o lo promovían. Solo 15 eran grupos estudiantiles o juveniles. Las otras 35 incluían una docena de sindicatos, ocho organizaciones comunistas o socialistas, cuatro partidos políticos —entre ellos La France Insoumise (LFI) y el Partido Comunista Francés— y un grupo de defensa de la causa palestina.

El movimiento también está siendo amplificado por la red vinculada a Singham que anteriormente estuvo en el centro de las protestas universitarias antiisraelíes y pro-palestinas que se extendieron por todo Estados Unidos durante la guerra de Israel en Gaza contra Hamás, un grupo militante palestino.

BreakThrough News, con sede en Nueva York y financiada por Singham, ha sido uno de los altavoces internacionales más potentes del movimiento. Envió alertas de "ÚLTIMA HORA" mientras los estudiantes se concentraban en la Bastilla y presentaba las protestas como una "huelga histórica contra la austeridad".

Un vídeo de BreakThrough en Instagram mostraba al alcalde de extrema izquierda de Saint-Denis, Bally Bagayoko, deslizándose frente a los estudiantes durante un enfrentamiento con la policía. Obtuvo aproximadamente 346. 000 "me gusta" en un solo día.

Más tarde, BreakThrough publicó un collage de fragmentos de protestas juveniles de Brasil, Bélgica, Chile, Francia, Alemania, India, España y EEUU bajo el lema "LA JUVENTUD SE LEVANTA EN TODO EL MUNDO".

Los hilos que conectan los disturbios en Francia con los grupos que están detrás de las protestas antiisraelíes en Estados Unidos pasan por organizaciones y mensajes comunes.

Por ejemplo, Indian Alliance Paris, un pequeño grupo de estudiantes y profesionales indios, copatrocinó en enero de 2023 una jornada informativa contra la OTAN en el People's Forum de Manhattan, un grupo respaldado por Singham. Fundó el People's Forum en 2017 con más de 20 millones de dólares, y sus líderes han coordinado cientos de manifestaciones callejeras en EEUU.

Otros miembros de la red de Singham, como CodePink, el Partido por el Socialismo y la Liberación y los Socialistas Democráticos de América, copatrocinaron el acto. Desde entonces, la Alianza India de París ha animado a los estudiantes franceses y ha vinculado las manifestaciones de allí con las protestas juveniles en la India.

Fox también informó de que Vijay Prashad, director ejecutivo de Tricontinental —financiada por Singham—, celebró los disturbios y los relacionó con otras protestas en tres continentes.

Por otra parte, en una entrevista con BreakThrough, Jodie Evans, esposa de Singham y cofundadora de CodePink, se sirvió de las protestas juveniles en Francia, la India y España para promover una campaña de CodePink contra el gasto militar estadounidense prevista para noviembre en Washington, D.C.

"Quiero que la gente fije su mirada en Francia, España y la India", afirmó.

La causa palestina también ha tenido un papel destacado en la última ronda de protestas francesas.

Miembros de Urgence Palestine se sumaron a las protestas estudiantiles portando banderas palestinas, y el diputado de izquierdas Louis Boyard ondeó una de ellas en un bloqueo en un campus, según informó Fox. El Gobierno francés lleva desde 2025 intentando disolver Urgence Palestine, que se describe a sí misma como la voz de los palestinos en Francia.

Singham, un emprendedor tecnológico, vendió su empresa de software ThoughtWorks en 2017 y ahora vive en Shanghái. Una investigación de Just the News reveló que él y su red colaboraron en China con medios de propaganda chinos, universidades estatales y otros grupos comprometidos con el avance del Partido Comunista Chino.

El Congreso de EEUU ha expresado su preocupación por la red de Singham y su influencia en Estados Unidos. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, republicano por Misuri, ha presionado a las organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a Singham por sus vínculos con China, y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó este año a favor de citar a Singham.

Los conservadores han señalado la última oleada de protestas en Francia como un anticipo de lo que esa misma coalición podría hacer en Estados Unidos.

Mike González, investigador principal de la Heritage Foundation, declaró a Fox que los disturbios franceses reflejan el mismo ecosistema que también está presente en Estados Unidos.

"Lo que estamos viendo aquí es el mismo ecosistema rojo-verde que perturba puntos estratégicos de la infraestructura de nuestro país, como el puente de Brooklyn, los campus universitarios y las audiencias del Congreso", declaró González al medio. "Y, en el caso de BreakThrough News, el mismo mecenas: Neville Roy Singham".

El locutor de radio Glenn Beck describió una "alianza rojo-verde" que utiliza a los adolescentes como ariete y advirtió de que "lo que está ocurriendo allí está llegando a Estados Unidos", según el Dallas Express.

El presidente Trump y el embajador ante la ONU Mike Waltz han culpado a la migración masiva.

"No se trata de las escuelas, se trata de que el islam quiere tomar el control", escribió Trump en Truth Social.

El senador republicano por Texas Ted Cruz denunció una "alianza rojo-verde" entre comunistas e islamistas en una conferencia del Partido Republicano celebrada el mes pasado en Dallas e instó a la Administración Trump a designar al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como organización terrorista, según informó Just the News.

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