California: miles de empleados estatales sindicalizados se declaran en huelga, exigiendo más trabajo remoto en sus contratos

Miles de trabajadores estatales de California se manifestaron el miércoles ante los edificios gubernamentales del estado para protestar contra lo que consideran prácticas laborales injustas de la administración del gobernador Gavin Newsom .

La sección local 1000 del sindicato SEIU, que representa a aproximadamente 100.000 trabajadores, mantiene negociaciones con la administración desde que su último convenio expiró a finales de junio, según informó CalMatters.

Sus afiliados exigen un salario mejor que el que ha ofrecido Newsom, así como una mayor flexibilidad para trabajar desde casa.

El año pasado, Newsom exigió recortes salariales al sindicato para hacer frente a una crisis presupuestaria estatal, y los trabajadores estatales han aceptado recortes salariales en tres de los ocho años de la administración del gobernador.

La presidenta del Local 1.000, Anica Walls, declaró a CalMatters que el presupuesto se está equilibrando "a costa de los empleados estatales".

Angela Musallam, portavoz del Departamento de Recursos Humanos de California, afirmó que el departamento "sigue centrado en alcanzar un acuerdo justo y responsable y continúa estando disponible en la mesa de negociación".

Está previsto que las negociaciones entre ambas partes se reanuden el 30 de octubre.

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