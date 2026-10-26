Fallece Walter Koenig, el actor de 'Star Trek', a los 90 años

El actor Walter Koenig falleció el domingo a los 90 años por causas naturales, según confirmó el lunes Hollywood Reporter, citando a su representante.

Koenig era conocido sobre todo por su papel de Pavel Chekov en la serie original Star Trek y en las siete primeras películas de la franquicia. Su personaje solía ser objeto de bromas relacionadas con su origen ruso.

El propio Koenig era de origen lituano.

Se mantuvo activo en el mundo de Star Trek durante décadas y acudía a convenciones para interactuar con los fans. Prestó su voz al personaje en los videojuegos de Star Trek hasta 2010.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.

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