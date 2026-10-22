Un juez dictamina que Trump debe prestar declaración en la demanda de la BBC antes del 11 de diciembre

El presidente Donald Trump deberá prestar declaración en su demanda contra la BBC antes del 11 de diciembre, según dictaminó este jueves un juez federal.

Trump ha demandado a la BBC por 10 000 millones de dólares en relación con el documental que esta le dedicó.

La jueza federal Enjoliqué Lett dictó la orden después de que Trump cancelara previamente una declaración prevista para el 16 de octubre, según informa el informó Associated Press.

Trump hizo campaña en Georgia ese día, pero alegó un "asunto de importancia nacional" al explicar la cancelación de la declaración.

La BBC acusó a Trump de dar prioridad a las cuestiones políticas y destacó que solo quedaban dos meses para que finalizara el plazo de presentación de pruebas.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





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