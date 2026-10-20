La Administración de la Seguridad Social anuncia la mayor limpieza de números de la Seguridad Social de su historia

La Administración de la Seguridad Social anunció el martes que había puesto en marcha una limpieza de decenas de millones de números de la Seguridad Social (SSN) en la mayor operación de este tipo en la historia de la agencia.

"Es la primera vez que la SSA emprende una iniciativa de esta envergadura, y me siento orgulloso del trabajo que hemos realizado para reforzar los cimientos de los datos de identidad en los que se basan tanto el Gobierno como la economía", declaró el comisionado de la SSA y director ejecutivo del IRS Frank Bisignano en un comunicado.

La limpieza incluye la incorporación de fechas de fallecimiento a 17 millones de números de la Seguridad Social (SSN), la adición de información sobre la ciudadanía a 25 millones de expedientes y la corrección de otros 8,5 millones. La SSA también anunció la creación de mecanismos de control interno adicionales para corregir y prevenir inexactitudes en sus registros.

"La base de datos de los números de la Seguridad Social es el libro de cuentas y los registros de nuestro país. La precisión de la base de datos es esencial para mantener la integridad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos", añadió Bisignano. "Unos registros precisos de los números de la Seguridad Social evitan el fraude en los programas federales y favorecen la correcta gestión de las prestaciones".

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.

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