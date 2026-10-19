El Tesoro identifica 270 millones de dólares en programas federales de ayudas a los estudiantes que relaciona con un posible fraude

El Departamento del Tesoro ha identificado aproximadamente 270 millones de dólares potencialmente vinculados a actividades fraudulentas relacionadas con los programas federales de ayudas a los estudiantes.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro ha remitido los hallazgos a los investigadores federales para su análisis más detallado, según informó Fox News.

En julio, la FinCEN emitió alertas a las instituciones financieras advirtiendo sobre posibles esquemas de fraude relacionados con los reembolsos de ayudas federales a los estudiantes. Las instituciones educativas y los contratistas de pagos emiten habitualmente los reembolsos de ayudas a los estudiantes por vía electrónica. Los delincuentes pueden mover las ayudas robadas a través de "mulas de dinero", sociedades ficticias y cuentas bancarias fraudulentas, según explicaba la alerta.

Muchas de estas estafas implican matriculaciones fraudulentas —denominadas estafas de "estudiantes fantasma"— en las que los delincuentes utilizan información personal robada, incluidos nombres y números de la Seguridad Social, para matricular a estudiantes falsos utilizando las identidades robadas.

Las entidades financieras presentaron casi 100 informes de actividades sospechosas tras la alerta, según el Departamento del Tesoro. Una revisión realizada por la FinCEN identificó más de 20 000 transacciones potencialmente sospechosas, por un total de 270 millones de dólares.

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