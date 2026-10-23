Las acciones de Moderna se desploman tras la filtración de datos decepcionantes sobre su vacuna contra el cáncer

Las acciones de la empresa farmacéutica y biotecnológica Moderna se desplomaron el jueves después de que, según se informó, se filtraran antes de tiempo detalles de su estudio, mantenido en estricto secreto, sobre la vacuna contra el cáncer basada en ARNm.

Las acciones cayeron casi un 18 % al cierre de la jornada, según el Wall Street Journal, ya que los resultados, aparentemente positivos, no alcanzaron las expectativas.

La empresa había afirmado en agosto que su vacuna, cuando se administraba junto con Keytruda, el tratamiento contra el cáncer de Merck, había evitado que el melanoma —una forma grave de cáncer de piel— reapareciera o se extendiera.

El estudio reveló que la vacuna reducía el riesgo de que el cáncer se extendiera en un 38 % en pacientes con melanoma de alto riesgo, en comparación con un tratamiento de inmunoterapia estándar, según informó el Wall Street Journal, y que la vacuna reducía el riesgo de recurrencia o muerte por melanoma en un 42 %.

Esta caída se produce después de que los resultados del estudio, cuya publicación estaba prevista para el sábado en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, se filtraran antes de tiempo a través de la web especializada en cáncer OncologyCentral. El artículo que contenía la filtración ha sido eliminado desde entonces.

Las acciones de Merck cayeron un 1,7 % el jueves.

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